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Испания
13 декабря 2024, 21:19 |
44
0

Барселона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 декабря поединок 17-го тура испанской Ла Лиги

13 декабря 2024, 21:19 |
44
0
Барселона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Леганес».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Барселона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Барселона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Барселона чемпионат Испании по футболу Ла Лига смотреть онлайн Леганес Барселона - Леганес
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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