Испания13 декабря 2024, 21:19 |
44
0
Барселона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 декабря поединок 17-го тура испанской Ла Лиги
13 декабря 2024, 21:19 |
44
0
В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 17-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Барселона» и «Леганес».
Игра пройдет на стадионе «Эстадио Олимпико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Барселона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Барселона – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляцияСмотреть трансляцию
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 13 декабря 2024, 19:22 10
Решения КДК УАФ по поводу ряда матчей
Бокс | 13 декабря 2024, 11:22 0
Гарет Дэвис сравнил поединки украинских боксеров
Футбол | 13.12.2024, 21:56
Футбол | 13.12.2024, 09:11
Футбол | 13.12.2024, 03:51
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.12.2024, 13:54 93
12.12.2024, 19:29 4
12.12.2024, 08:23 22
11.12.2024, 17:25 7
12.12.2024, 09:12 3
12.12.2024, 01:21 2
Футбол
12.12.2024, 03:45 2