Полесье победой над Шахтером прервало 8-матчевую серию без побед в УПЛ
Житомирская команда переиграла горняков со счетом 1:0 в 17-м туре чемпионата Украины
15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер. Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.
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Житомирский клуб этой победой над горняками прервал 8-матчевую серию без побед в чемпионате Украины. До этого подопечные Имада Ашура побеждали еще 6 октября в игре 9-го тура против Ворсклы (2:1).
Последние 9 матчей Полесья в УПЛ:
- 19.10. Полесье – Левый Берег – 0:0
- 25.10. Полесье – Колос – 1:1
- 03.11. Александрия – Полесье – 1:0
- 10.11. Динамо – Полесье – 2:1
- 25.11. Полесье – Заря – 1:1
- 30.11. Кривбасс – Полесье – 3:1
- 04.12. Рух – Полесье – 1:1
- 09.12. Полесье – Рух – 0:1
- 15.12. Полесье – Шахтер – 1:0
Видеообзор матча Полесье – Шахтер – (1:0)
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