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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 20:45 |
648
8

Полесье победой над Шахтером прервало 8-матчевую серию без побед в УПЛ

Житомирская команда переиграла горняков со счетом 1:0 в 17-м туре чемпионата Украины

15 декабря 2024, 20:45 |
648
8
Полесье победой над Шахтером прервало 8-матчевую серию без побед в УПЛ
ФК Полесье

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер. Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Житомирский клуб этой победой над горняками прервал 8-матчевую серию без побед в чемпионате Украины. До этого подопечные Имада Ашура побеждали еще 6 октября в игре 9-го тура против Ворсклы (2:1).

Последние 9 матчей Полесья в УПЛ:

  • 19.10. Полесье – Левый Берег – 0:0
  • 25.10. Полесье – Колос – 1:1
  • 03.11. Александрия – Полесье – 1:0
  • 10.11. Динамо – Полесье – 2:1
  • 25.11. Полесье – Заря – 1:1
  • 30.11. Кривбасс – Полесье – 3:1
  • 04.12. Рух – Полесье – 1:1
  • 09.12. Полесье – Рух – 0:1
  • 15.12. Полесье – Шахтер – 1:0

Видеообзор матча Полесье – Шахтер – (1:0)

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Полесье Житомир Шахтер Донецк Полесье - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 8
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NoMad
Молодцi, дуже вчасно розiм'яли кротам дир очку 👉👌
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+1
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valerafan1
Четверте місце для Шахтаря буде хорошим результатом. В лізі конференцій вони достойно виступлять. 
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0
Burevestnik
Полісся перервало свою 8-ти матчеву безвиграшну серію
і не тільки !!!
Полісся перервало 11-ти матчеву безпрограшну серію Шахтьора в УПЛ.
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0
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serhiy
Ну а з ким же вигравати як не з рахітним Шахтарем ?)
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-1
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