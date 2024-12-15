Полесье победой над Шахтером прервало 8-матчевую серию без побед в УПЛ

15 декабря прошел матч 17-го тура УПЛ 2024/25 между командами Полесье и Шахтер. Коллективы сыграли на стадионе в Житомире. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу волков.

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Житомирский клуб этой победой над горняками прервал 8-матчевую серию без побед в чемпионате Украины. До этого подопечные Имада Ашура побеждали еще 6 октября в игре 9-го тура против Ворсклы (2:1).

Последние 9 матчей Полесья в УПЛ:

19.10. Полесье – Левый Берег – 0:0

25.10. Полесье – Колос – 1:1

03.11. Александрия – Полесье – 1:0

10.11. Динамо – Полесье – 2:1

25.11. Полесье – Заря – 1:1

30.11. Кривбасс – Полесье – 3:1

04.12. Рух – Полесье – 1:1

09.12. Полесье – Рух – 0:1

15.12. Полесье – Шахтер – 1:0

Видеообзор матча Полесье – Шахтер – (1:0)