Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?

Популярное интернет-издание GiveMeSport обнародовало рейтинг из 10 лучших вундеркиндов в истории футбола.

Тройку топа открыл культовый английский нападающий Уэйн Руни. Он в первую очередь запомнился болельщикам благодаря выступлениям за «Эвертон» и «Манчестер Юнайтед» – в составе этих клубов «Шрек» отметился 281 голом и 147 ассистами в 676 матчах.

На втором месте расположился легендарный бразильский форвард Роналдо. «Зубастик» стал одним из немногих игроков в истории футбола, который сумел выиграть несколько «Золотых мячей»: первый в 1997 году, второй – в 2002. На клубном уровне «феномен» забил 309 голов и отдал 75 ассистов в 481 поединке.

Лучшим вундеркиндом всех времен был признан аргентинский футболист «Интер Майами» Лионель Месси. Универсальный атакующий игрок стал единственным, кому удалось выиграть аж 8 «Золотых мячей» за карьеру, а также сумел перевалить за отметку в 1 результативное действие в среднем за матч: сейчас на его счету 1101 голевое действие в 914 играх.

Топ-10 лучших вундеркиндов в истории футбола по версии GiveMeSport: