«Против Украины у нас нет шансов». Журналист из Азербайджана – о ЧМ-2026
Игра подопечных Фернанду Сантуша пока не впечатляет
Как уже сообщалось, после проведенной жеребьевки отборочного цикла ЧМ-2026 стало известно, с кем предстоит сыграть сборной Украины. В группе D помимо победителя пары Франция – Хорватия подопечные Сергея Реброва будут соперничать с Исландией и Азербайджаном. О делах в азербайджанской национальной команде в интервью корреспонденту Sport.ua рассказал известный спортивный журналист этой страны, главный редактор Sport24.az Джейхун Алиев.
– Как прокомментируете результаты жеребьевки, которая свела Украину и Азербайджан в одной группе?
– Еще с советских времен болельщики в Азербайджане делились на две группы: после «Нефтчи» одни болели за «Спартак», другая половина за киевское «Динамо». Лично я всегда любил команду Лобановского. Так что, учитывая реальное соотношение сил, от всей души желаю братской Украине выступить удачно. К моему сожалению, против ваших земляков у нашей сборной нет шансов. Матчи Лиги наций ярко показали, насколько все у нас плохо. Мы отстали даже от сборной Эстонии. Набрав всего одно очко и став последними в группе ,наша команда рухнула в Лигу D.
– Что скажете о нынешней сборной Азербайджана и ее отличительных особенностях?
– Как бы парадоксально не звучало, но на мой взгляд, в сборной этого поколения собраны лучшие футболисты за всю историю отечественного футбола. Увы, на этом фоне у нас нет командного духа. Махир Эмрели, Ринат Дадашев, Эльвин Джафаргулиев, Торал Байрамов, Рамиль Шейдаев, Эмин Махмудов, Бахлул Мустафазаде - эти ребята реально умеют играть в футбол… но по отдельности. Еще одним парадоксом является то, что лучшую сборную Азербайджана мы увидели после отставки Джанни де Бьязи. Его помощник Ариф Асадов, в качестве футболиста становившийся чемпионом мира среди молодежных сборных, выводил «националку» в четырех матчах в качестве исполняющего обязанности главного тренера. В этих встречах было одержано 2 победы, а матч с Болгарией завершился вничью (1:1). Наша федерация футбола, питающая особую любовь к легионерам, убрала Асадова и назначила главным тренером португальца Фернанду Сантуша. Про его результаты в Лиге наций я уже рассказал выше.
– Назовите тройку лучших, на ваш взгляд, футболистов нынешней сборной Азербайджана?
– У нас нет стабильных футболистов. Если бы вы попросили назвать тройку худших, я легко назвал бы целых 11.
– Изменился ли стиль игры азербайджанской национальной команды с приходом Фернанду Сантуша на должность главного тренера сборной?
– Да, стиль игры нашей сборной заметно изменился. Если раньше мы видели проблески чего-то, что можно назвать футболом, то с приходом Сантуша рисунок абсолютно пропал.
– Какие финансовые условия у футболистов сборной Азербайджана и предусмотрены ли премиальные (вознаграждения) за победы и выход из группы?
– В большинстве своем зарплаты завышены. Ни один из футболистов не заслуживает то, чего получает. Лимит на легионеров служит искусственному завышению зарплат игроков с азербайджанскими паспортами. Премиальные за каждое заработанное очко выдаются. Что касается выхода из группы, тут даже журналисты могут выступить спонсорами и пообещать каждому по миллиард долларов. Все равно «нам такое не грозит».
– Что скажете о стадионе, на котором сборная проводит свои домашние матчи?
– Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова – самый любимый для отечественного болельщика. Да, у нас есть Олимпийский стадион, вмещающий порядка 70 тысяч, который соответствует евростандартам. Только вот не любят наши фанаты его. Что касается «Бахрамова», то его вместимость чуть менее 30 тысяч.
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