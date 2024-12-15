15 декабря проходит матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Саутгемптон и Тоттенхэм.

Коллективы играют на стадионе Сент-Мэри. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

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На 40-й секунде поединка счет открыл Джеймс Мэддисон. Ассист на него отдал Джед Спенс.

Шпоры устраивают сопернику настоящий разгром. Уже на 25-й минуте счет стал 4:0. Еще по одному мячу оформили Сон Хын Мин, Деян Кулусевски и Папе Сарр.

❗️ ВИДЕО. Как в матче АПЛ был забит гол на 40-й секунде