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Англия
15 декабря 2024, 21:39 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:40
667
0

ВИДЕО. Как в матче АПЛ был забит гол на 40-й секунде

Джеймс Мэддисон быстро вывел Тоттенхэм вперед в игре против Саутгемптона

15 декабря 2024, 21:39 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:40
667
0
ВИДЕО. Как в матче АПЛ был забит гол на 40-й секунде
Getty Images/Global Images Ukraine. Джеймс Мэддисон

15 декабря проходит матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Саутгемптон и Тоттенхэм.

Коллективы играют на стадионе Сент-Мэри. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 40-й секунде поединка счет открыл Джеймс Мэддисон. Ассист на него отдал Джед Спенс.

Шпоры устраивают сопернику настоящий разгром. Уже на 25-й минуте счет стал 4:0. Еще по одному мячу оформили Сон Хын Мин, Деян Кулусевски и Папе Сарр.

❗️ ВИДЕО. Как в матче АПЛ был забит гол на 40-й секунде

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Джеймс Мэддисон Джед Спенс видео голов и обзор Тоттенхэм Саутгемптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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