ВИДЕО. Как в матче АПЛ был забит гол на 40-й секунде
Джеймс Мэддисон быстро вывел Тоттенхэм вперед в игре против Саутгемптона
15 декабря проходит матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Саутгемптон и Тоттенхэм.
Коллективы играют на стадионе Сент-Мэри. Время начала встречи – 21:00 по Киеву.
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На 40-й секунде поединка счет открыл Джеймс Мэддисон. Ассист на него отдал Джед Спенс.
Шпоры устраивают сопернику настоящий разгром. Уже на 25-й минуте счет стал 4:0. Еще по одному мячу оформили Сон Хын Мин, Деян Кулусевски и Папе Сарр.
❗️ ВИДЕО. Как в матче АПЛ был забит гол на 40-й секунде
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