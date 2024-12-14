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Арсенал
14.12.2024 17:00 – FT 0 : 0
Эвертон
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Англия
14 декабря 2024, 19:56 | Обновлено 14 декабря 2024, 21:20
1706
4

ВИДЕО. Миколенко едва не привез пенальти на 90+1-й в игре Арсенал – Эвертон

Рефери не стал указывать на точку после просмотра VAR, Виталий опасно сыграл против Партея

14 декабря 2024, 19:56 | Обновлено 14 декабря 2024, 21:20
1706
4
ВИДЕО. Миколенко едва не привез пенальти на 90+1-й в игре Арсенал – Эвертон
Getty Images/Global Images Ukraine

14 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Эвертон.

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. На 90+1-й минуте украинец опасно сыграл против Томаса Партея в своей штрафной.

После просмотра VAR рефери решил не назначать пенальти в ворота гостей.

❗️ ВИДЕО. Миколенко едва не привез пенальти на 90+1-й в игре Арсенал – Эвертон

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Томас Партей Арсенал Лондон Эвертон Арсенал - Эвертон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу видео Виталий Миколенко пенальти VAR
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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sahka1981
Та нормально там Миколенко зіграв. Яке там пенальті? А взагалі в тому моменті участь крім гравця Арсеналу і Миколенка, брав ще один гравець Евертона 16 номер, (від послизнувся і міг зачепита гравця Арсеналу), саме він і міг також привезти пенальті. Але про це чомусь не написали...
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+5
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Burevestnik
комусь це вважається небезпечно,
а комусь ризиковано, але надійно.
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+5
McLay
Данііїл, не лий  воду на млин кротів. Краще пиши про  Челсі без"феєричного зіркового", перестали його випускати і вийшли у лідери!
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0
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