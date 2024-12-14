ВИДЕО. Миколенко едва не привез пенальти на 90+1-й в игре Арсенал – Эвертон
Рефери не стал указывать на точку после просмотра VAR, Виталий опасно сыграл против Партея
14 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Эвертон.
Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 0:0.
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Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. На 90+1-й минуте украинец опасно сыграл против Томаса Партея в своей штрафной.
После просмотра VAR рефери решил не назначать пенальти в ворота гостей.
❗️ ВИДЕО. Миколенко едва не привез пенальти на 90+1-й в игре Арсенал – Эвертон
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