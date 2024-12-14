14 декабря состоялся матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Арсенал и Эвертон.

Поединок прошел на стадионе Эмирейтс в Лондоне. Игра завершилась со счетом 0:0.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский защитник ирисок Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и отыграл всю встречу. На 90+1-й минуте украинец опасно сыграл против Томаса Партея в своей штрафной.

После просмотра VAR рефери решил не назначать пенальти в ворота гостей.

❗️ ВИДЕО. Миколенко едва не привез пенальти на 90+1-й в игре Арсенал – Эвертон