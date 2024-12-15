Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Таких мало». Бывший итальянский футболист сравнил Довбика с топ-игроками
Италия
15 декабря 2024, 19:11 | Обновлено 15 декабря 2024, 19:12
1279
0

«Таких мало». Бывший итальянский футболист сравнил Довбика с топ-игроками

Денис Годеас видит в Артеме потенциал

15 декабря 2024, 19:11 | Обновлено 15 декабря 2024, 19:12
1279
0
«Таких мало». Бывший итальянский футболист сравнил Довбика с топ-игроками
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший итальянский футболист Денис Годеас поделился мнением относительно украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.

«Мне нравится Довбик, это эталонный нападающий для штрафной площадки, таких сегодня мало. Уверен, он справится хорошо.

Возможно, у него нет характеристик Ибрагимовича или подобных ему игроков, но он без проблем может достичь двузначного числа голов. У него все для этого есть.

Но ему также нужны партнеры по команде, потому что он является нападающим в стиле Холанда. Он – один из тех, кому нужна команда, чтобы делать много атакующих действий, чтобы забить», – цитирует Годеаса VoceGialloRossa.

В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 19 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.

По теме:
Милан – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Сыграет ли Довбик? Обнародованы стартовые составы на матч Комо – Ромо
Комо – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Златан Ибрагимович Эрлинг Холанд
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
Футбол | 15 декабря 2024, 08:51 4
Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?

Мадридцы считают, что в ворота «Райо Вальекано» не назначили очевидный пенальти

Поражение самому себе: Сити расплачивается за ошибки на трансферном рынке
Футбол | 15 декабря 2024, 12:25 10
Поражение самому себе: Сити расплачивается за ошибки на трансферном рынке
Поражение самому себе: Сити расплачивается за ошибки на трансферном рынке

Разбираемся в проблемах «горожан» внутри команды

У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
Футбол | 14.12.2024, 19:42
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
У кого 8.0? Известна оценка Миколенко за сенсацию Эвертона против Арсенала
ФОТО. Усик обратился к президенту Полесья перед реваншем с Фьюри
Футбол | 15.12.2024, 19:06
ФОТО. Усик обратился к президенту Полесья перед реваншем с Фьюри
ФОТО. Усик обратился к президенту Полесья перед реваншем с Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
Бокс | 15.12.2024, 08:58
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
«Он его уничтожит к черту за 5 раундов». Джонсон – о реванше Усик – Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
Победа на чужом льду. Сборная Украины драматично обыграла Польшу
13.12.2024, 21:21 7
Хоккей
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
В Реале запланировали кадровую чистку, уйдут пять игроков. Лунин в списке?
14.12.2024, 23:17 3
Футбол
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
Чисора назвал современного боксера, который способен побить Усика
14.12.2024, 00:16
Бокс
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
Допинговый скандал в Эр-Рияде. Бой в андеркарде Усика и Фьюри отменен
14.12.2024, 12:50 1
Бокс
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
«Не лги». В Динамо забраковали звезду сборной Украины, что играет в АПЛ
15.12.2024, 11:29 23
Футбол
Джошуа без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
Джошуа без колебаний рассказал, на чью победу ставит в реванше Усик – Фьюри
14.12.2024, 00:44
Бокс
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
Названы 10 лучших вундеркиндов в истории. Марадона – 5-й, что у Месси?
13.12.2024, 20:31 6
Футбол
Анчелотти может покинуть Реал ради другой звезды сборной Украины
Анчелотти может покинуть Реал ради другой звезды сборной Украины
14.12.2024, 03:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем