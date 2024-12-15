«Таких мало». Бывший итальянский футболист сравнил Довбика с топ-игроками
Денис Годеас видит в Артеме потенциал
Бывший итальянский футболист Денис Годеас поделился мнением относительно украинского форварда «Ромы» Артема Довбика.
«Мне нравится Довбик, это эталонный нападающий для штрафной площадки, таких сегодня мало. Уверен, он справится хорошо.
Возможно, у него нет характеристик Ибрагимовича или подобных ему игроков, но он без проблем может достичь двузначного числа голов. У него все для этого есть.
Но ему также нужны партнеры по команде, потому что он является нападающим в стиле Холанда. Он – один из тех, кому нужна команда, чтобы делать много атакующих действий, чтобы забить», – цитирует Годеаса VoceGialloRossa.
В текущем сезоне Довбик сыграл в составе «Ромы» 19 матчей, забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу.
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