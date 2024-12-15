«Настало время уйти из клуба». Реакция фанов Шахтера на игру против Полесья
Шахтер уступил Полесью со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 90-й минуте
15 декабря, в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» сенсационно проиграл житомирскому «Полесью» со счетом 0:1. Встреча прошла на Центральном стадионе Житомира.
В первом тайме «Полесье» создало несколько опасных моментов, включая удар в перекладину. Во втором тайме игра выравнялась, но на 90 минуте Михайличенко забил решающий гол. Это поражение стало для «Шахтера» третьим в сезоне, а отставание от «Динамо» выросло до 7 очков.
Фанаты «Шахтера» бурно отреагировали на поражение в социальных сетях:
Богдан Тимчук: «Я всегда писал слова поддержки, благодарности, похвалы и подобное клубу, но я не могу смотреть на то, как уничтожают мою любимую команду. Марино Пушич, спасибо за все, но настало время уйти из клуба».
Андрей: «Теперь официально можно сказать что Динамо чемпион??».
Павло: «Феерическое завершение года, это такое наслаждение будет смотреть на униженного Пушича на интервью после матча».
Тим: «Руководство, вы спите? Сколько болельщикам терпеть унижение от команды которая восемь, ВОСЕМЬ матчей подряд не выигрывает. Знаете, есть Ферги-тайм, а есть Пушич-тайм. Какой лучше, судите сами».
Слава: «Зачем было ждать столько времени, чтобы наконец-то убрать (надеюсь) Пушича и так скатиться в турнирной таблице? Браво руководству».
Roman Prodan: «Михайличенко забил – и Это показательно по Палкину и Срне. Я всегда писал : как можно было отдать Михайличенко и зачем было убирать Йови. Браво Срна и Палкин».
Juan: «Реально, чемпионство уже про#рано на 90%. А с такой игрой можно и Александрию пропустить, а то и Кривбасс».
Roman Prodan: «Замены вот на 80-й минуте... При Луческу читались замены на какой минуте кого и на кого. Начиная с 60-й. И была норм химия с болелами. У этого же своя мука в голове. Ладно, если б результат был. Но тут...».
SilverFox: «Да мы Янг Бойз с натягом переиграли. О каком Бресте может идти речь, а? У них там организация космическая, поэтому они в ЛЧ так высоко. Плюс акцент сделан на попадание в топ 8».
Макс: «Вспомните когда пошли результаты при Леувене и все говорили, верните Йовичевича и хоть даже игра не яркая была, но был результат, но сейчас пришел хороший тренер и надеюсь игра пойдет. Зона комфорта де Дзерби это то, что когда сказали, что чемпионат будут играть в Украине, он отказался и уехал».
Видеообзор матча:
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А чому Дірочку,Дмитра та Гундяя не показують.
Вони на спорт.юа недоторкані, пишуть відверто речі,які проти самої України і за вболівальників же їх не вважають.
А публікують вболівальників з сторонніх сайтів.
Публікуйте тут вболівальників Шахтаря . Редакція де ви? Вони пишуть, картинку шлють..
А ви їх не публікуєте в таких матеріалах?
А переважна кількість фанатів ШД, дивлячись на коментарі, як була ватою і сєпарами,, так нею і залишилась. Язик кацапських свинособак - це лайно, мова ворогів України, окупантів, агресорів і їх рабів. Проте, схоже, не всім доходить... Вата головного мозку... (
Жодного позитивного сліду в історії клубу не залишить.
Ех, вернути би стабільність часів Луческу, або хоча б Фонсеки.