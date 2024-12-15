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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 21:21 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:46
2650
10

«Настало время уйти из клуба». Реакция фанов Шахтера на игру против Полесья

Шахтер уступил Полесью со счетом 0:1, пропустив решающий гол на 90-й минуте

15 декабря 2024, 21:21 | Обновлено 15 декабря 2024, 21:46
2650
10
«Настало время уйти из клуба». Реакция фанов Шахтера на игру против Полесья
ФК Шахтер

15 декабря, в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» сенсационно проиграл житомирскому «Полесью» со счетом 0:1. Встреча прошла на Центральном стадионе Житомира.

В первом тайме «Полесье» создало несколько опасных моментов, включая удар в перекладину. Во втором тайме игра выравнялась, но на 90 минуте Михайличенко забил решающий гол. Это поражение стало для «Шахтера» третьим в сезоне, а отставание от «Динамо» выросло до 7 очков.

Фанаты «Шахтера» бурно отреагировали на поражение в социальных сетях:

Богдан Тимчук: «Я всегда писал слова поддержки, благодарности, похвалы и подобное клубу, но я не могу смотреть на то, как уничтожают мою любимую команду. Марино Пушич, спасибо за все, но настало время уйти из клуба».

Андрей: «Теперь официально можно сказать что Динамо чемпион??».

Павло: «Феерическое завершение года, это такое наслаждение будет смотреть на униженного Пушича на интервью после матча».

Тим: «Руководство, вы спите? Сколько болельщикам терпеть унижение от команды которая восемь, ВОСЕМЬ матчей подряд не выигрывает. Знаете, есть Ферги-тайм, а есть Пушич-тайм. Какой лучше, судите сами».

Слава: «Зачем было ждать столько времени, чтобы наконец-то убрать (надеюсь) Пушича и так скатиться в турнирной таблице? Браво руководству».

Roman Prodan: «Михайличенко забил – и Это показательно по Палкину и Срне. Я всегда писал : как можно было отдать Михайличенко и зачем было убирать Йови. Браво Срна и Палкин».

Juan: «Реально, чемпионство уже про#рано на 90%. А с такой игрой можно и Александрию пропустить, а то и Кривбасс».

Roman Prodan: «Замены вот на 80-й минуте... При Луческу читались замены на какой минуте кого и на кого. Начиная с 60-й. И была норм химия с болелами. У этого же своя мука в голове. Ладно, если б результат был. Но тут...».

SilverFox: «Да мы Янг Бойз с натягом переиграли. О каком Бресте может идти речь, а? У них там организация космическая, поэтому они в ЛЧ так высоко. Плюс акцент сделан на попадание в топ 8».

Макс: «Вспомните когда пошли результаты при Леувене и все говорили, верните Йовичевича и хоть даже игра не яркая была, но был результат, но сейчас пришел хороший тренер и надеюсь игра пойдет. Зона комфорта де Дзерби это то, что когда сказали, что чемпионат будут играть в Украине, он отказался и уехал».

Видеообзор матча:

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Шахтер Донецк Полесье Житомир Полесье - Шахтер реакция болельщиков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марино Пушич
Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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Комментарии 10
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ILLUMINATOR
Если Пушича уберут то и Дашка должна уходить. Это он его в Шахтёр привёл
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+5
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avk2307
У мене дивне питання на перший погляд
А чому Дірочку,Дмитра та Гундяя не показують.
Вони на спорт.юа недоторкані, пишуть відверто речі,які проти самої України і за вболівальників же їх не вважають. 
А публікують вболівальників з сторонніх сайтів.
Публікуйте тут вболівальників Шахтаря . Редакція де ви? Вони пишуть, картинку шлють..
А ви їх не публікуєте в таких матеріалах?
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+3
gvch ua
Який чудовий вечір! Цей югославський діамант треба залишити і на весну... Але мабуть все-таки його попросить на вихід... Шкода.... ) Він би ще міг усіх здивувати і не раз )
А переважна кількість фанатів ШД, дивлячись на коментарі, як була ватою і сєпарами,, так нею і залишилась. Язик кацапських свинособак - це лайно, мова ворогів України, окупантів, агресорів і їх рабів. Проте, схоже, не всім доходить... Вата головного мозку... ( 
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+2
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FunnyCat_____
Если менять пушиста то только на сырну!
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+2
Владислав Антонов
Згоден. Пушич просто пусте місце.
Жодного позитивного сліду в історії клубу не залишить.
Ех, вернути би стабільність часів Луческу, або хоча б Фонсеки.
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+1
Перець
Як не зараз то в кінці  сезону 
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0
Istm
не розумію істерик. Вважається що Шахтар чи Динамо мають перемагати завжди тільки тому що вони називаються Шахтар чи Динамо? То це не так.
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0
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