«Настало время уйти из клуба». Реакция фанов Шахтера на игру против Полесья

15 декабря, в матче 17-го тура чемпионата Украины по футболу донецкий «Шахтер» сенсационно проиграл житомирскому «Полесью» со счетом 0:1. Встреча прошла на Центральном стадионе Житомира.

В первом тайме «Полесье» создало несколько опасных моментов, включая удар в перекладину. Во втором тайме игра выравнялась, но на 90 минуте Михайличенко забил решающий гол. Это поражение стало для «Шахтера» третьим в сезоне, а отставание от «Динамо» выросло до 7 очков.

Фанаты «Шахтера» бурно отреагировали на поражение в социальных сетях:

Богдан Тимчук: «Я всегда писал слова поддержки, благодарности, похвалы и подобное клубу, но я не могу смотреть на то, как уничтожают мою любимую команду. Марино Пушич, спасибо за все, но настало время уйти из клуба».

Андрей: «Теперь официально можно сказать что Динамо чемпион??».

Павло: «Феерическое завершение года, это такое наслаждение будет смотреть на униженного Пушича на интервью после матча».

Тим: «Руководство, вы спите? Сколько болельщикам терпеть унижение от команды которая восемь, ВОСЕМЬ матчей подряд не выигрывает. Знаете, есть Ферги-тайм, а есть Пушич-тайм. Какой лучше, судите сами».

Слава: «Зачем было ждать столько времени, чтобы наконец-то убрать (надеюсь) Пушича и так скатиться в турнирной таблице? Браво руководству».

Roman Prodan: «Михайличенко забил – и Это показательно по Палкину и Срне. Я всегда писал : как можно было отдать Михайличенко и зачем было убирать Йови. Браво Срна и Палкин».

Juan: «Реально, чемпионство уже про#рано на 90%. А с такой игрой можно и Александрию пропустить, а то и Кривбасс».

Roman Prodan: «Замены вот на 80-й минуте... При Луческу читались замены на какой минуте кого и на кого. Начиная с 60-й. И была норм химия с болелами. У этого же своя мука в голове. Ладно, если б результат был. Но тут...».

SilverFox: «Да мы Янг Бойз с натягом переиграли. О каком Бресте может идти речь, а? У них там организация космическая, поэтому они в ЛЧ так высоко. Плюс акцент сделан на попадание в топ 8».

Макс: «Вспомните когда пошли результаты при Леувене и все говорили, верните Йовичевича и хоть даже игра не яркая была, но был результат, но сейчас пришел хороший тренер и надеюсь игра пойдет. Зона комфорта де Дзерби это то, что когда сказали, что чемпионат будут играть в Украине, он отказался и уехал».

Видеообзор матча: