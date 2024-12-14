14 декабря состоялся матч 16-го тура Серии А 2024/25 между командами Кальяри и Аталанта.

Поединок прошел на стадионе Униполь Домус. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Благодаря этой победе, которую единственным забитым мячом принес Николо Дзаньоло, бергамаски набрали 37 очков и продолжают лидировать в таблице чемпионата Италии. У ближайшего преследователя Наполи 35 пунктов.

После завершения встречи пресс-службе Аталанты показалось уместным опубликовать в официальном (!) TikTok-аккаунте ролик, на который наложен трек 12-летних девочек из россии под названием «Сигма бой». Не пытайтесь понять ни суть видео и его содержание, ни суть песни...

К слову, «Сигма бой», который по своему посылу является обычным «мусором» для тик-токеров, завирусился по всему миру и считается трендом номер один. Все благодаря одному парню из Германии, который вместе с колонкой ходит по улицам и делает сальто под этот трек.

Для Аталанты, как и в принципе для любой команды Серии А, совершенно нормально публиковать всякий треш в Tik-Tok. Но если говорить конкретно про ру-контент, то матч 10-го тура Серии А против Монцы бергамаски анонсировали под трек российской группы «Дюна» под названием «Привет с большого бодуна». А все думали, что это Наполи с тогда еще Спаллетти любитель россии...

ВИДЕО. Кринж дня. Лидер Серии А отпраздновал победу песней 12-летних из рф