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  4. Атлетико – Хетафе – 1:0. Матрсаники догнали Барселону. Видео голов и обзор
Испания
15 декабря 2024, 17:12 |
30
0

Атлетико – Хетафе – 1:0. Матрсаники догнали Барселону. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги

15 декабря 2024, 17:12 |
30
0
Атлетико – Хетафе – 1:0. Матрсаники догнали Барселону. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Хетафе».

Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.

Единственным голом в матче отметился форвард «матрасников» Александер Серлот на 69-й минуте.

После этого матча «Атлетико», имея в своем активе 38 очков, занимают второе место в Ла Лиге, «Барселона», которая находится на первой позиции, имеет идентичное количество очков. «Хетафе» набрал 16 очков и занимает 15-е место.

Ла Лига. 17-й тур. 15 декабря

Атлетико – Хетафе – 1:0

Гол: Серлот, 69

ГОЛ! 1:0 Серлот, 69

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Атлетико Мадрид Ла Лига Хетафе Александер Серлот чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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