Испания15 декабря 2024, 17:12 |
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Атлетико – Хетафе – 1:0. Матрсаники догнали Барселону. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги
15 декабря 2024, 17:12 |
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15 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между «Атлетико» и «Хетафе».
Игра прошла на стадионе «Метрополитано» в Мадриде.
Единственным голом в матче отметился форвард «матрасников» Александер Серлот на 69-й минуте.
После этого матча «Атлетико», имея в своем активе 38 очков, занимают второе место в Ла Лиге, «Барселона», которая находится на первой позиции, имеет идентичное количество очков. «Хетафе» набрал 16 очков и занимает 15-е место.
Ла Лига. 17-й тур. 15 декабря
Атлетико – Хетафе – 1:0
Гол: Серлот, 69
ГОЛ! 1:0 Серлот, 69
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