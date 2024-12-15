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  4. Ньюкасл интересуется защитиником Барселоны. Каталонцы готовы его отпустить
Англия
15 декабря 2024, 18:28 |
266
0

Ньюкасл интересуется защитиником Барселоны. Каталонцы готовы его отпустить

Андреас Кристенсен может продолжить карьеру в АПЛ

15 декабря 2024, 18:28 |
266
0
Ньюкасл интересуется защитиником Барселоны. Каталонцы готовы его отпустить
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

Датский центрбек «Барселоны» Андреас Кристенсен может перейти в «Ньюкасл», сообщает Fichajes.

По информации источника, каталонцы готовы отпустить своего игрока, что поможет зарегистрировать Дани Ольмо на вторую половину сезона. Также в «Барселоне» рассматривают вариант, чтобы бесплатно отпустить Кристенсена, что поможет уменьшить расходы на заработную плату.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего центрбека в 30 миллионов евро. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Кристенсен, из-за травмы, провел за «Барселону» во всех турнирах лишь 1 матч, в котором не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется Маркусом Тюрамом.

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Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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