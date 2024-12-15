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Молодежные турниры
15 декабря 2024, 18:41 | Обновлено 15 декабря 2024, 18:51
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3

Сезон продолжится в 2025 году. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19

Шахтер U-19 с 49 очками идет на первой позиции, у Динамо U-19 с 44 баллами – второе место

15 декабря 2024, 18:41 | Обновлено 15 декабря 2024, 18:51
603
3
Сезон продолжится в 2025 году. Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19
ФК Шахтер U-19

12–15 декабря завершились матчи 17-го тура чемпионата Украины U-19.

Лидер соревнований донецкий Шахтер U-19 переиграл сверстников из Полесья со счетом 1:0 благодаря единственному голу Дениса Сметаны на 90+1-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Киевское Динамо U-19, которое находится на второй позиции, разгромило в своем заключительном поединке в 2024 году Верес U-19 4:1.

Львовские Карпаты U-19 в голевой встрече справились с Кривбассом U-19 5:2 и закрепили за собой третью позицию.

Сезон молодежного ЧУ продолжится в 2025 году. По окончанию 2024 года топ-5 турнира выглядит так:

  • Шахтер U-19 (49), Динамо U-19 (44), Карпаты U-19 (38), Колос U-19 (35), Заря U-19 (27)

На последнем месте с 5 баллами из 48 возможных идет ЛНЗ Черкассы U-19.

Чемпионат Украины U-19. 17-й тур, 12–15 декабря

  • Александрия U-19 – ЛНЗ Черкассы U-19 – 1:1
  • Ворскла U-19 – Левый Берег U-19 – 2:0
  • Кривбасс U-19 – Карпаты U-19 – 2:5
  • Заря U-19 – Черноморец U-19 – 4:1
  • Рух U-19 – Оболонь U-19 – 1:0
  • Ингулец U-19 – Колос U-19 – 2:3
  • Полесье U-19 – Шахтер U-19 – 0:1
  • Динамо U-19 – Верес U-19 – 4:1

Таблица чемпионата Украины U-19 после 17-го тура

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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avk2307
погано виглядає.
Пенальтістам і аферистам на 5 балів дали фору
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