Сметана вколотил. Шахтер U19 вырвал на последних минутах победу

15 декабря состоялся матч молодежных команд житомирского «Полесья» и донецкого «Шахтёра».

Обе команды продемонстрировали качественный футбол, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В первом тайме шансы открыть счёт имели как игроки «Полесья», так и «Шахтёра», но защитники обеих команд действовали надёжно.

Во второй половине игры команды продолжили атаковать. Казалось, что в один из моментов житомирская команда завладела инициативой и была близка к забитому голу, но реализовать свои моменты ей не удалось.

В итоге отличились игроки «Шахтёра». На 90+1-й минуте Денис Сметана воспользовался суматохой в штрафной площадке хозяев и сильно пробил по воротам. Этот мяч стал единственным в матче.

«Шахтёр» завершает год на первой позиции с пятиочковым отрывом от «Динамо». Игроки «Полесья» уходят на зимний перерыв на 7-м месте.

Молодёжный чемпионат Украины. 17-й тур. 15 декабря

Полесье – Шахтёр – 0:1

Гол: Сметана, 90+1

Полесье: Дробот, Мезенцев, Кибернюк, Дикий, Белоконь, Гавриш, Коваленко, Корж, Гроховский, Черчухан, Кулмалиев

Шахтёр: Кравец, Недозимованный, Шелекета, Гарабажий, Данковский, Кострица, Бундаш, Слипчук, Петрук, Гончар, Стрильчук, Желиба