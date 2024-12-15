Сметана вколотил. Шахтер U19 вырвал на последних минутах победу
Житомирское «Полесье» не удержало ничейный результат
15 декабря состоялся матч молодежных команд житомирского «Полесья» и донецкого «Шахтёра».
Обе команды продемонстрировали качественный футбол, несмотря на неблагоприятные погодные условия. В первом тайме шансы открыть счёт имели как игроки «Полесья», так и «Шахтёра», но защитники обеих команд действовали надёжно.
Во второй половине игры команды продолжили атаковать. Казалось, что в один из моментов житомирская команда завладела инициативой и была близка к забитому голу, но реализовать свои моменты ей не удалось.
В итоге отличились игроки «Шахтёра». На 90+1-й минуте Денис Сметана воспользовался суматохой в штрафной площадке хозяев и сильно пробил по воротам. Этот мяч стал единственным в матче.
«Шахтёр» завершает год на первой позиции с пятиочковым отрывом от «Динамо». Игроки «Полесья» уходят на зимний перерыв на 7-м месте.
Молодёжный чемпионат Украины. 17-й тур. 15 декабря
Полесье – Шахтёр – 0:1
Гол: Сметана, 90+1
Полесье: Дробот, Мезенцев, Кибернюк, Дикий, Белоконь, Гавриш, Коваленко, Корж, Гроховский, Черчухан, Кулмалиев
Шахтёр: Кравец, Недозимованный, Шелекета, Гарабажий, Данковский, Кострица, Бундаш, Слипчук, Петрук, Гончар, Стрильчук, Желиба
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