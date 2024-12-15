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Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 19:06 | Обновлено 15 декабря 2024, 19:07
2013
0

ФОТО. Усик обратился к президенту Полесья перед реваншем с Фьюри

Украинский боксер поблагодарил украинского функционера Геннадия Буткевича

15 декабря 2024, 19:06 | Обновлено 15 декабря 2024, 19:07
2013
0
ФОТО. Усик обратился к президенту Полесья перед реваншем с Фьюри
Instagram. Усик и Буткевич

Украинский боксер Александр Усик опубликовал сообщение в Instagram, где обратился к президенту житомирского «Полесья» Геннадию Буткевичу.

«Когда выхожу в ринг – чувствую вашу поддержку. Поддержка команды, друзей, фанатов. И я очень благодарен Геннадию Буткевичу за то, что уже почти 10 лет он для меня 3 в 1 – друг, партнер и один из самых ярых болельщиков.

В очередной раз Геннадий Буткевич и его инвестиционная компания BGV Group Management выступают моим официальным партнером во время боя. А еще несмотря на полномасштабное вторжение, продолжают развивать масштабные инвестиционные и благотворительные проекты.

Спасибо за то, что наша случайная встреча в самолете переросла в 10 лет совместных побед. Несем славу Украины в мир — сильной, устойчивой, предприимчивой, которая преодолевает самые критические вызовы и борется за лидерство», – написал Усик.

Ранее сообщалось, что Александр Усик завершил подготовку к бою с Тайсоном Фьюри. Реванш запланирован в ночь с 21 на 22 декабря. Бой состоится в Саудовской Аравии.

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Александр Усик - Тайсон Фьюри Александр Усик бокс Тайсон Фьюри Полесье Житомир Геннадий Буткевич чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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