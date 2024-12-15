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  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «Это был плохой матч команды во всех игровых аспектах»
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 18:38 |
224
1

Виталий ПОНОМАРЕВ: «Это был плохой матч команды во всех игровых аспектах»

Наставник «Руха» прокомментировал поражение от «Оболони»

15 декабря 2024, 18:38 |
224
1
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Это был плохой матч команды во всех игровых аспектах»
ФК Рух. Виталий Пономарев

15 декабря состоялся матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Оболонью» (1:3). Главный тренер львовского клуба Виталий Пономарев прокомментировал поражение в игре:

«Хотел бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Команда не имеет права демонстрировать такой футбол. Это был плохой матч команды во всех игровых аспектах. Это касается и работы с мячом, и интенсивности, и ответственности в определенных индивидуальных моментах.

Это был провальный матч для «Руха». Даже не припомню, когда команда пропускала три гола в домашней игре. Хочется как можно быстрее забыть эту игру, сделать правильные выводы и двигаться дальше.

Не всем нашим футболистам давалась эта игра в первом тайме и сразу после перерыва, поэтому мы внесли определенные коррективы в наш состав. Относительно быстрого гола в дебюте матча, то не думаю, что он существенно повлиял на ход этого матча. Впереди было еще 80 минут и мы должны были играть лучше. Это был не первый раз, когда мы проигрывали по-ходу матча, но раньше нам удавалось отыгрываться и получали нужный для нас результат.

Нам нужно еще много работать. В частности надо работать в плане психологии, ведь команда набирает очки в матчах со сложными соперниками, а с условно слабыми командами - теряем очки. Не хватает стабильности и это часть психологии.

«Оболонь» не удивила нас. Причиной пропущенных голов были грубые индивидуальные ошибки в обороне. Такие ошибки нельзя допускать, особенно играя на таком поле.

Команда сейчас уходит в отпуск. Предварительно мы соберемся 9 января и начнем подготовку ко второй части сезона. Что касается сборов, то мы еще не все спланировали, поэтому эти решения будут приниматься позже».

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Виталий Пономарев Рух Львов Оболонь Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Рух - Оболонь
Іван Распутін Источник: ФК Рух Львов
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Комментарии 1
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antt
Матч не бачив. Але коли навіть з лідерами грають на нічию, а тут з атусайдером програють. Ну хіба погода вплинула.
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