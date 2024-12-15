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Англия
15 декабря 2024, 19:14 | Обновлено 15 декабря 2024, 19:35
406
0

ВИДЕО. Ман Сити вышел вперед. Гвардиол забил за команду Гвардиолы

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» играют на стадионе «Этихад»

15 декабря 2024, 19:14 | Обновлено 15 декабря 2024, 19:35
406
0
ВИДЕО. Ман Сити вышел вперед. Гвардиол забил за команду Гвардиолы

15 декабря в 18:30 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» играют на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды Пепа Гвардиолы и Рубена Аморима проводят очень непростой сезон, часто теряя очки.

Все голы матча доступны в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 36-й минуте Ман Сити вышел вперед. Йошко Гвардиол забил за команду Пепа Гвардиолы.

ГОЛ! 1:0. Йошко Гвардиол, 36 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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