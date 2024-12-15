Реал выступил с заявлением после безумного матча в Ла Лиге. Что известно?
Мадридцы считают, что в ворота «Райо Вальекано» не назначили очевидный пенальти
Мадридский «Реал» неожиданно потерял очки в матче 17-го тура испанской Ла Лиги, сыграв в результативную ничью против «Райо Вальекано» (3:3).
После игры пресс-служба «сливочных» опубликовала отчет об игре с заголовком: «Противоречивое судейство помешало победе «Реала».
В подробном описании матча «Реал» пожаловался на судейство. Мадридцы считают, что в ворота их соперников не назначили пенальти: «Когда счет стал равным 3:3, ни Мартинес Мунуэра, ни ВАР не назначили пенальти на Винисиусе Жуниоре.
На 75-й минуте произошел самый противоречивый эпизод матча. Винисиус Жуниор был явно сбит Мумином в своей штрафной, но Мартинес Мунуэра не назначил пенальти и не дал предупреждения игроку, а арбитр ВАР Гонсалес Фуэртес не вмешался», – говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне «Реал» занимает второе место турнирной таблицы Ла Лиги, имея в своем активе 37 турнирных пунктов после 17 сыгранных матчей.
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