Карло АНЧЕЛОТТИ: «На Винисиусе был очевидный пенальти. Мы могли выиграть»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал ничейный результат против «Райо Вальекано»:

«Мы не заслуживали сегодня ничейного результата. Команда показала очень хороший футбол. Я доволен своей командой.

Эта ничья не похожа на игру с «Мальоркой» (1:1) или же с «Лас-Пальмасом» (1:1), потому что там команда играла без характера, а здесь все бились за победу.

Не хочу говорить, что у нас ее украли, но на Винисиусе нарушили правила. Это видно после просмотра повтора. Там очевидный пенальти. Поэтому трудно говорить, как могла бы игра завершиться, если бы арбитр назначил пенальти.

Сейчас готовимся к Межконтинентальному кубку. Победа в турнире станет вишенкой на торте», – прокомментировал Анчелотти.

Мадридский «Реал» в итоге сыграл в результативную ничью с «Райо Вальекано» (3:3).