Пушич провел встречу с боссами Шахтера. Известно, когда его могут уволить

В воскресенье, 15 декабря, в 18:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Шахтер».

Команды встретятся на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

По информации анонимного Telegram-канала «Инсайды от Пасечника 2.0», этот поединок может стать последним для Марино Пушича во главе «горняков». Сообщается, что после поражения от «Баварии» (1:5) боснийский специалист провел встречу с боссами «Шахтера» и инициировал свой уход зимой. Потеря очков в игре против «Полесья» может стать катализатором этого процесса.