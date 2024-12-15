Пушич провел встречу с боссами Шахтера. Известно, когда его могут уволить
Матч против «Полесья» может стать последним для тренера во главе «горняков»
В воскресенье, 15 декабря, в 18:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Шахтер».
Команды встретятся на центральном стадионе в Житомире.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
По информации анонимного Telegram-канала «Инсайды от Пасечника 2.0», этот поединок может стать последним для Марино Пушича во главе «горняков». Сообщается, что после поражения от «Баварии» (1:5) боснийский специалист провел встречу с боссами «Шахтера» и инициировал свой уход зимой. Потеря очков в игре против «Полесья» может стать катализатором этого процесса.
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