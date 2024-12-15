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  4. Пушич провел встречу с боссами Шахтера. Известно, когда его могут уволить
Украина. Премьер лига
15 декабря 2024, 17:59 |
2271
3

Пушич провел встречу с боссами Шахтера. Известно, когда его могут уволить

Матч против «Полесья» может стать последним для тренера во главе «горняков»

15 декабря 2024, 17:59 |
2271
3
Пушич провел встречу с боссами Шахтера. Известно, когда его могут уволить
Getty Images/Global Images Ukraine. Марино Пушич

В воскресенье, 15 декабря, в 18:00 состоится матч 17-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Полесье» и «Шахтер».

Команды встретятся на центральном стадионе в Житомире.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

По информации анонимного Telegram-канала «Инсайды от Пасечника 2.0», этот поединок может стать последним для Марино Пушича во главе «горняков». Сообщается, что после поражения от «Баварии» (1:5) боснийский специалист провел встречу с боссами «Шахтера» и инициировал свой уход зимой. Потеря очков в игре против «Полесья» может стать катализатором этого процесса.

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Дмитро Вербинський Источник: Telegram
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Тим Сергей
А шо не так, говорили ж сами шо то праймовая шахта 
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0
c_a_p2
Та кого не постав - отара баранів буде...
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0
roman75zpr
А що, у Шахтаря багато боссiв?
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0
Gargantua81
он еще месяц назад начал ныть, похоже понял куда попал
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0
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