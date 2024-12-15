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Англия
15 декабря 2024, 19:29 | Обновлено 15 декабря 2024, 19:40
1188
0

ФОТО. Страсти накаляются. Уокер дал заднюю после «баталии лбов» с Хойлундом

Кайл свалился на газон сразу же после столкновения, рефери выписал обоим по желтой

15 декабря 2024, 19:29 | Обновлено 15 декабря 2024, 19:40
1188
0
ФОТО. Страсти накаляются. Уокер дал заднюю после «баталии лбов» с Хойлундом
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря проходит матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Этихад. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 37-й минуте Расмус Хойлунд решил выяснить отношения с Кайлом Уокером. Приблизившись вплотную, датский форвард красных дьяволов коснулся лбом защитника горожан.

Уокер решил не бодаться с соперником и просто свалился на газон [видео момента]. Рефери принял справедливое решение, выписав обоим по желтой карточке.

После первого тайма счет 1:0 в пользу подопечных Жузепа Гвардиолы. На 36-й пока единственный гол в матче оформил Йошко Гвардиол.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед.

ФОТО. Потасовка в матче Ман Сити – Ман Юнайтед после столкновения Хойлунда и Уокера

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фото Расмус Хойлунд Кайл Уокер драка Манчестер Юнайтед Манчестер Сити Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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