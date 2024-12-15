ФОТО. Страсти накаляются. Уокер дал заднюю после «баталии лбов» с Хойлундом

15 декабря проходит матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Этихад. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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На 37-й минуте Расмус Хойлунд решил выяснить отношения с Кайлом Уокером. Приблизившись вплотную, датский форвард красных дьяволов коснулся лбом защитника горожан.

Уокер решил не бодаться с соперником и просто свалился на газон [видео момента]. Рефери принял справедливое решение, выписав обоим по желтой карточке.

После первого тайма счет 1:0 в пользу подопечных Жузепа Гвардиолы. На 36-й пока единственный гол в матче оформил Йошко Гвардиол.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед.

ФОТО. Потасовка в матче Ман Сити – Ман Юнайтед после столкновения Хойлунда и Уокера