15.12.2024 18:30 - : -
Англия13 декабря 2024, 01:51 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:52
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 декабря в 18:30 матч чемпионата Англии
13 декабря 2024, 01:51 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:52
14
0
В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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