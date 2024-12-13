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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
15.12.2024 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
13 декабря 2024, 01:51 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:52
14
0

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 декабря в 18:30 матч чемпионата Англии

13 декабря 2024, 01:51 | Обновлено 13 декабря 2024, 01:52
14
0
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
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Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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