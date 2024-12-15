15 декабря проходит матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Этихад. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

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25-летний английский хавбек Мэйсон Маунт вышел на поле в стартовом составе, но уже на 14-й минуте Рубену Амориму пришлось его заменить на Кобби Мейну.

Маунт получил повреждение. Мэйсон просто сел на газон и дал понять, что ему нужна помощь врачей, после чего он покинул поле. Маунт присоединился к Ман Юнайтед из Челси перед стартом кампании 2023/24 и за 1.5 сезона уже в четвертый раз получил травму.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед.

ФОТО. И снова он. Игрок Ман Юнайтед получил травму в матче против Ман Сити