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Англия
15 декабря 2024, 19:05 | Обновлено 15 декабря 2024, 19:07
1371
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ФОТО. И снова он. Игрок Ман Юнайтед получил травму в матче против Ман Сити

Мэйсон Маунт был заменен на 14-й минуте поединка 16-го тура АПЛ 2024/25

15 декабря 2024, 19:05 | Обновлено 15 декабря 2024, 19:07
1371
0
ФОТО. И снова он. Игрок Ман Юнайтед получил травму в матче против Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря проходит матч 16-го тура АПЛ 2024/25 между командами Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед.

Коллективы играют на стадионе Этихад. Время начала встречи – 18:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

25-летний английский хавбек Мэйсон Маунт вышел на поле в стартовом составе, но уже на 14-й минуте Рубену Амориму пришлось его заменить на Кобби Мейну.

Маунт получил повреждение. Мэйсон просто сел на газон и дал понять, что ему нужна помощь врачей, после чего он покинул поле. Маунт присоединился к Ман Юнайтед из Челси перед стартом кампании 2023/24 и за 1.5 сезона уже в четвертый раз получил травму.

Sport.ua проводит текстовую и видеотрансляцию поединка Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед.

ФОТО. И снова он. Игрок Ман Юнайтед получил травму в матче против Ман Сити

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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