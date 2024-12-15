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Манчестер Сити
15.12.2024 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
15 декабря 2024, 07:26 |
118
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 16 тура Английской Премьер-лиги

15 декабря 2024, 07:26 |
118
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
ФК Манчестер Сити

В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16 тура Английской Премьер-Лиги, в котором будут играть «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Манчестере (Англия) на поле стадиона «Сити оф Манчестер», начало – в 18:30 по киевскому времени.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

«Манчестер Сити» после требла-2023 выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, но из крупных трофеев сохранил только АПЛ. Из-за продажи ключевых игроков и травмы Родри команда попала в затяжной спад, выиграв всего один матч за последние два месяца. Поражение от «Ювентуса» (0:2) теперь поставило под угрозу выход в плей-офф Лиги чемпионов.

«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера Рубена Аморима уже осенью, что усложнило перестройку команды. Несмотря на несколько побед, «красные дьяволы» демонстрируют нестабильную игру, а в коллективе говорят о конфликтах. В дерби в последнее время преимущество было за «Сити», но «Юнайтед» выиграл Суперкубок после серии пенальти.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
15 декабря 2024 -
18:30
Манчестер Юнайтед
Тотал голов больше 3.0 1.68 Сделать ставку
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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