Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 16 тура Английской Премьер-лиги
В воскресенье, 15 декабря, состоится матч 16 тура Английской Премьер-Лиги, в котором будут играть «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игра пройдет в Манчестере (Англия) на поле стадиона «Сити оф Манчестер», начало – в 18:30 по киевскому времени.
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«Манчестер Сити» после требла-2023 выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира, но из крупных трофеев сохранил только АПЛ. Из-за продажи ключевых игроков и травмы Родри команда попала в затяжной спад, выиграв всего один матч за последние два месяца. Поражение от «Ювентуса» (0:2) теперь поставило под угрозу выход в плей-офф Лиги чемпионов.
«Манчестер Юнайтед» назначил нового тренера Рубена Аморима уже осенью, что усложнило перестройку команды. Несмотря на несколько побед, «красные дьяволы» демонстрируют нестабильную игру, а в коллективе говорят о конфликтах. В дерби в последнее время преимущество было за «Сити», но «Юнайтед» выиграл Суперкубок после серии пенальти.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед» в украинской версии сайта.
18:30
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