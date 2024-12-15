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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
15.12.2024 18:30 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
15 декабря 2024, 00:32 | Обновлено 15 декабря 2024, 01:22
104
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 15 декабря в 18:30 по Киеву

15 декабря 2024, 00:32 | Обновлено 15 декабря 2024, 01:22
104
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Рубен Аморим

15 декабря на «Олд Траффорд» пройдет матч 16-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Сити

Клуб после требла-2023 прибавил Суперкубок УЕФА и победу на клубном чемпионате мира. Но из больших трофеев он удержал только АПЛ. Тем не менее, летом все равно больше продавали, в том числе и Альвареса, чем подписывали новичков. В итоге, потеряв еще и Родри, что получил тяжелую травму, команда угодила в рекордный спад, когда 7 матчей кряду не могла выиграть, в том числе вылетев из Кубка Лиги и уступив 0:2 лидеру АПЛ, Ливерпулю. Только в декабре получилось обыграть Ноттингем Форест, и сразу 3:0. Казалось, что это уже выход из ямы. Но нет, в последующих поединках была только ничья с Кристал Пэлас, что застрял в нижней части таблицы, а на этой неделе уступили в Турине 0:2 Ювентусу, поставив под еще больший вопрос проход в плей-офф турнира вообще.

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Манчестер Юнайтед

Команда все равно получила в этом сезоне нового менеджера. Только не летом, когда у нового наставника было бы время набрать футболистов под себя и выстроить футбол под свои вкусы, а осенью, когда Рубену Амориму пришлось подхватывать клуб в разгар стагнации. Не удивительно, что пока что получается далеко не все. Португалец стартовал только с ничьей с новичком-аутсайдером, Ипсвичем, а после побед над Буде/Глимт и Эвертоном совершенно по делу, 0:2, проиграли Арсеналу, да и Ноттингем Форест. Потом получилось обыграть Викторию (Пльзень), но при этом журналисты писали о конфликтах между некоторыми игроками.

Статистика личных встреч

В последнее время манкунианские дерби в основном выигрывали горожане. Но они в мае проиграли кубковый финал, и уступали в Суперкубке, но, сравняв в концовке, сумели по пенальти взять трофей.

Прогноз

Букмекерские конторы считают явным фаворитом чемпиона, что играет на своем поле. Но оба клуба крайне нестабильны - ставим на тотал больше 3,0 голов (коэффициент - 1,68).

Прогноз Sport.ua
Манчестер Сити
15 декабря 2024 -
18:30
Манчестер Юнайтед
Тотал голов больше 3.0 1.68 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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