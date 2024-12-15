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Чемпионат Англии
Манчестер Сити
15.12.2024 18:30 – FT 1 : 2
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
15 декабря 2024, 22:35 | Обновлено 15 декабря 2024, 22:46
2076
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги

15 декабря 2024, 22:35 | Обновлено 15 декабря 2024, 22:46
2076
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 18:30 прошел матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» играли на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды Пепа Гвардиолы и Рубена Аморима проводят очень непростой сезон, часто теряя очки.

Все голы матча доступны в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Йошко Гвардиол забил за команду Пепа Гвардиолы в первом тайме. МЮ вырвал победу в Ман Сити усилиями Бруна Фернандеша и Амада Диалло.

Ман Сити входит в топ-5 (27 очков), МЮ поднялся на 12-е место (22 балла).

АПЛ. 16-й тур, 15 декабря

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2

Голы: Гвардиол, 36 – Бруну Фернандеш, 88 (пен), Диалло, 90

Видео голов и обзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
88’
ГОЛ ! С пенальти забил Бруну Мигель Фернандеш (Манчестер Юнайтед).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Йошко Гвардиол (Манчестер Сити).
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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