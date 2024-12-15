Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги
15 декабря в 18:30 прошел матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» играли на стадионе «Этихад».
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Команды Пепа Гвардиолы и Рубена Аморима проводят очень непростой сезон, часто теряя очки.
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Йошко Гвардиол забил за команду Пепа Гвардиолы в первом тайме. МЮ вырвал победу в Ман Сити усилиями Бруна Фернандеша и Амада Диалло.
Ман Сити входит в топ-5 (27 очков), МЮ поднялся на 12-е место (22 балла).
АПЛ. 16-й тур, 15 декабря
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 1:2
Голы: Гвардиол, 36 – Бруну Фернандеш, 88 (пен), Диалло, 90
Видео голов и обзор матча
События матча
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