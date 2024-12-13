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  4. Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
Чемпионат Украины
13 декабря 2024, 21:18 |
4052
4

Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?

У Игоря Харатина возникли проблемы

13 декабря 2024, 21:18 |
4052
4
Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
УАФ. Игорь Харатин

У украинского футболиста Игоря Харатина возникли проблемы с работниками ТЦК и СП.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Харатин сегодня был задержан представителями ТЦК на блок-посту вблизи города Тячев, Закарпатской области. Футболист находился в авто вместе со своей семьей.

Отмечается, что в ситуацию вмешался ФК «Колос», который летом решением главного тренера перевел хавбека во вторую команду и тем самым лишил его бронирования.

Харатин провел четыре матча за национальную сборную Украины. Игорь присоединился к «Колосу» в июле 2024 года и за это время успел провести лишь 3 матча в Украинской Премьер-лиге, не сумев отличиться результативными действиями.

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Игорь Харатин Колос Ковалевка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу мобилизация российско-украинская война Игорь Бурбас
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 4
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Gargantua81
попал
это скорее всего Засуха и навел на него ТЦК.
он же его отцепил от основы, а зарплату жирную продолжает по контракту платить.
а так...  и концы в воду
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Spaceman
А як же інші українці, в яких теж є сім''ї і їх зупиняє ТЦК?
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