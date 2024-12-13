Экс-игрока сборной Украины задержали работники ТЦК. Как так случилось?
У Игоря Харатина возникли проблемы
У украинского футболиста Игоря Харатина возникли проблемы с работниками ТЦК и СП.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, Харатин сегодня был задержан представителями ТЦК на блок-посту вблизи города Тячев, Закарпатской области. Футболист находился в авто вместе со своей семьей.
Отмечается, что в ситуацию вмешался ФК «Колос», который летом решением главного тренера перевел хавбека во вторую команду и тем самым лишил его бронирования.
Харатин провел четыре матча за национальную сборную Украины. Игорь присоединился к «Колосу» в июле 2024 года и за это время успел провести лишь 3 матча в Украинской Премьер-лиге, не сумев отличиться результативными действиями.
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это скорее всего Засуха и навел на него ТЦК.
он же его отцепил от основы, а зарплату жирную продолжает по контракту платить.
а так... и концы в воду