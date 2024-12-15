Англия15 декабря 2024, 19:41 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:02
761
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги
15 декабря 2024, 19:41 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:02
761
0
15 декабря в 18:30 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» играют на стадионе «Этихад».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Команды Пепа Гвардиолы и Рубена Аморима проводят очень непростой сезон, часто теряя очки.
Все голы матча доступны в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 14 декабря 2024, 22:59 4
Наибольшее признание получил Леннокс Льюис
Футбол | 15 декабря 2024, 19:14 0
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» играют на стадионе «Этихад»
Футбол | 14.12.2024, 22:37
Футбол | 14.12.2024, 23:17
Биатлон | 15.12.2024, 13:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
14.12.2024, 08:36 4
14.12.2024, 12:50 1
13.12.2024, 21:21 7
14.12.2024, 19:42 2
Бокс
15.12.2024, 08:58 4
14.12.2024, 03:19 3
13.12.2024, 21:56 3