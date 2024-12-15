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  4. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Англия
15 декабря 2024, 19:41 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:02
761
0

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 16-го тура Английской Премьер-лиги

15 декабря 2024, 19:41 | Обновлено 15 декабря 2024, 20:02
761
0
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в 18:30 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» играют на стадионе «Этихад».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды Пепа Гвардиолы и Рубена Аморима проводят очень непростой сезон, часто теряя очки.

Все голы матча доступны в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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