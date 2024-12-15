15 декабря в 18:30 проходит матч 16-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» играют на стадионе «Этихад».

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Команды Пепа Гвардиолы и Рубена Аморима проводят очень непростой сезон, часто теряя очки.

Все голы матча доступны в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Видео голов и обзор матча (обновляется)