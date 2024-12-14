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Англия
14 декабря 2024, 00:11 | Обновлено 14 декабря 2024, 00:22
194
0

Тренер Саутгемптона жестко ответил на попытку МЮ подписать их игрока

Расселл Мартин оценивает Диблинга в сумму явно большую, чем 21 миллион фунтов

14 декабря 2024, 00:11 | Обновлено 14 декабря 2024, 00:22
194
0
Тренер Саутгемптона жестко ответил на попытку МЮ подписать их игрока
Getty Images/Global Images Ukraine. Тайлер Диблинг

Английский тренер «Саутгемптона» Расселл Мартин на пресс-конференции прокомментировал попытку «Манчестер Юнайтед» подписать вингера «святых» Тайлера Диблинга за 21 миллиона фунтов:

«Манчестер Юнайтед хотел предложить 21 миллион фунтов стерлингов, но не уверен, что вы получите его (прим. – Тайлера Диблинга) левую ногу за эту сумму».

В текущем сезоне Тайлер Диблинг провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подписать звезду «Милана».

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Данііл Киріяка Источник: Sky Sports
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