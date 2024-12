Тренер Саутгемптона жестко ответил на попытку МЮ подписать их игрока

Английский тренер «Саутгемптона» Расселл Мартин на пресс-конференции прокомментировал попытку «Манчестер Юнайтед» подписать вингера «святых» Тайлера Диблинга за 21 миллиона фунтов:

«Манчестер Юнайтед хотел предложить 21 миллион фунтов стерлингов, но не уверен, что вы получите его (прим. – Тайлера Диблинга) левую ногу за эту сумму».

В текущем сезоне Тайлер Диблинг провел 15 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» может подписать звезду «Милана».

"Man Utd wanted to bid £21m, not sure you'd get his left foot for that" 😮



Russell Martin wants to keep young talent Tyler Dibling at all costs... pic.twitter.com/dYOWRJoxmZ