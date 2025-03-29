Экс-игрок Динамо: «Возникает мысль, что открылись ворота в ад»
Экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на ракетные удары по Днепру
Бывший игрок «Днепра», «Динамо» и сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на последние ракетные удары террористов рф по Днепру.
«В Днепре п**да. Все куда прилетело – это гражданские объекты. Находясь в эпицентре этого – возникает мысль, что открылись ворота в ад...
Очень много людей остались без ничего. Многие пострадали. Вот такая она договоренность с п**арами.
Надеюсь уже нет иллюзий у людей и откроются глаза! Записывайтесь на медицинские курсы. Изучайте правила оказания первой медицинской помощи. Имейте при себе турникеты и аптечки. Это спасает жизни!», – написал Роман Зозуля.
Ранее сообщалось, что дом украинских теннисисток в Днепре пострадал от обстрелов рф.
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