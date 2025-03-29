Экс-игрок Динамо: «Возникает мысль, что открылись ворота в ад»

Бывший игрок «Днепра», «Динамо» и сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на последние ракетные удары террористов рф по Днепру.

«В Днепре п**да. Все куда прилетело – это гражданские объекты. Находясь в эпицентре этого – возникает мысль, что открылись ворота в ад...

Очень много людей остались без ничего. Многие пострадали. Вот такая она договоренность с п**арами.

Надеюсь уже нет иллюзий у людей и откроются глаза! Записывайтесь на медицинские курсы. Изучайте правила оказания первой медицинской помощи. Имейте при себе турникеты и аптечки. Это спасает жизни!», – написал Роман Зозуля.

Ранее сообщалось, что дом украинских теннисисток в Днепре пострадал от обстрелов рф.