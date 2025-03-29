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Украина. Премьер лига
29 марта 2025, 19:42 |
756
2

Экс-игрок Динамо: «Возникает мысль, что открылись ворота в ад»

Экс-игрок сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на ракетные удары по Днепру

29 марта 2025, 19:42 |
756
2
Экс-игрок Динамо: «Возникает мысль, что открылись ворота в ад»
УПЛ. Роман Зозуля

Бывший игрок «Днепра», «Динамо» и сборной Украины Роман Зозуля отреагировал на последние ракетные удары террористов рф по Днепру.

«В Днепре п**да. Все куда прилетело – это гражданские объекты. Находясь в эпицентре этого – возникает мысль, что открылись ворота в ад...

Очень много людей остались без ничего. Многие пострадали. Вот такая она договоренность с п**арами.

Надеюсь уже нет иллюзий у людей и откроются глаза! Записывайтесь на медицинские курсы. Изучайте правила оказания первой медицинской помощи. Имейте при себе турникеты и аптечки. Это спасает жизни!», – написал Роман Зозуля.

Ранее сообщалось, что дом украинских теннисисток в Днепре пострадал от обстрелов рф.

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Роман Зозуля Динамо Киев Днепр российско-украинская война
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Комментарии 2
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Gargantua81
- люди, переезжайте в Испанию, чего вы ждете! - возмутился Легенда.
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+1
Remark
А ще можна було додати "Повертайтесь до України і захищайте її ділом, а не словом".
Обожнюю цих патріотів з-за кордону)
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+1
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