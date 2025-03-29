Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Дом украинских теннисисток в Днепре пострадал от обстрелов рф
Другие новости
29 марта 2025, 12:02 |
129
0

ФОТО. Дом украинских теннисисток в Днепре пострадал от обстрелов рф

Людмила Киченок и Надежда Киченок поделились кадрами после атаки шахедов

29 марта 2025, 12:02 |
129
0
ФОТО. Дом украинских теннисисток в Днепре пострадал от обстрелов рф
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок на Олимпиаде-2024

Дом украинских теннисисток Людмилы Киченок и Надежды Киченок в Днепре пострадал из-за обстрелов со стороны россии.

Украинки поделились соответствующими кадрами в своем Instagram.

«Дом, в котором я жила в Днепре, был обстрелян этой ночью… Много раненых, и мы еще не знаем, сколько погибших», – написала Людмила.

Она также добавила, что пострадал гостинично-ресторанный комплекс, где она раньше тренировалась:

«Когда-то я тренировалась на кортах этого прекрасного отеля в своем родном городе».

Надежда опубликовала фото дома и подписала снимок: «Home».

Вечером 28 марта страна 404 нанесла удар шахедами по Днепру. По информации некоторых источников, 4 человека погибло, 21 пострадал. В городе были пожары.

Людмила Киченок в субботу, 29 марта, проведет матч 1-го раунда квалификации к турниру WTA 500 в Чарльстоне против белоруски Ирины Шиманович (WTA 231).

ФОТО. Дом украинских теннисисток в Днепре пострадал от обстрелов рф

По теме:
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Уничтожение окупантов продолжается. ВСУ обновили данные потерь армии рф
Александр УСИК: «Этого не должно происходить в современном мире»
Людмила Киченок Надежда Киченок фото российско-украинская война
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Футбол | 29 марта 2025, 09:47 7
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины
Известно, что будет со Степановым после отказа играть за сборную Украины

Унаи Мельгоса планирует и в дальнейшем вызывать украинца

Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Футбол | 28 марта 2025, 20:22 6
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи
Григорчук прав? Экс-арбитр ФИФА прокомментировал ошибки судьи

Претензии тренера ЛНЗ были небезосновательны

Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
Бокс | 28.03.2025, 13:25
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
Решила зашифроваться. Касаткина меняет гражданство, названа новая страна
Теннис | 29.03.2025, 01:27
Решила зашифроваться. Касаткина меняет гражданство, названа новая страна
Решила зашифроваться. Касаткина меняет гражданство, названа новая страна
АПЛ скучает? В социальных сетях набирает популярность видео с Мудриком
Футбол | 29.03.2025, 07:35
АПЛ скучает? В социальных сетях набирает популярность видео с Мудриком
АПЛ скучает? В социальных сетях набирает популярность видео с Мудриком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
Шахтер готовит грандиозный трансфер. Горняки уже давали 15 миллионов евро
27.03.2025, 08:45 30
Футбол
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
Супердрама на ЧУ. Два биатлониста одновременно пересекли финишную черту
27.03.2025, 16:23
Биатлон
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
УЕФА открыл дело против Мбаппе, Винисиуса и других звезд Реала
27.03.2025, 17:31 11
Футбол
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
ВИДЕО. Как Пегула и Эала 2.5 часа играли в полуфинале супертурнира в Майами
28.03.2025, 08:51
Теннис
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
Владимиру Кличко посоветовали не возвращаться на ринг ради рекорда Формана
27.03.2025, 15:10 4
Бокс
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
28.03.2025, 11:18 1
Футбол
Промоутер Фьюри: «Тайсону не стоит это делать. Уже достаточно»
Промоутер Фьюри: «Тайсону не стоит это делать. Уже достаточно»
27.03.2025, 16:49 1
Бокс
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
Будет бешеная конкуренция. На Лунина нацелился титулованный клуб из Европы
28.03.2025, 03:40 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем