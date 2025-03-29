Дом украинских теннисисток Людмилы Киченок и Надежды Киченок в Днепре пострадал из-за обстрелов со стороны россии.

Украинки поделились соответствующими кадрами в своем Instagram.

«Дом, в котором я жила в Днепре, был обстрелян этой ночью… Много раненых, и мы еще не знаем, сколько погибших», – написала Людмила.

Она также добавила, что пострадал гостинично-ресторанный комплекс, где она раньше тренировалась:

«Когда-то я тренировалась на кортах этого прекрасного отеля в своем родном городе».

Надежда опубликовала фото дома и подписала снимок: «Home».

Вечером 28 марта страна 404 нанесла удар шахедами по Днепру. По информации некоторых источников, 4 человека погибло, 21 пострадал. В городе были пожары.

Людмила Киченок в субботу, 29 марта, проведет матч 1-го раунда квалификации к турниру WTA 500 в Чарльстоне против белоруски Ирины Шиманович (WTA 231).

ФОТО. Дом украинских теннисисток в Днепре пострадал от обстрелов рф