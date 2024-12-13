Англия13 декабря 2024, 23:30 |
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На руку Ман Юнайтед. Реал выпал из гонки за звездного защитника
Тео Эрнандес не вернется в Мадрид
13 декабря 2024, 23:30 |
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Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес не станет игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.
Это играет на руку «Манчестер Юнайтед», который хочет решить одну из самых проблематичных позиций своего состава – левого защитника. Ценник француз составляет около 50 миллионов евро.
Сейчас мадридский «Реал» зациклен на других игроках и не задумывается о возвращении Тэо Эрнанеса в Мадрид, где он выступал с 2017 по 2019 год.
Ранее сообщалось, что Куртуа принял решение о своем будущем.
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