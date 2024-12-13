Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. На руку Ман Юнайтед. Реал выпал из гонки за звездного защитника
Англия
13 декабря 2024, 23:30 |
261
0

На руку Ман Юнайтед. Реал выпал из гонки за звездного защитника

Тео Эрнандес не вернется в Мадрид

13 декабря 2024, 23:30 |
261
0
На руку Ман Юнайтед. Реал выпал из гонки за звездного защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес не станет игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

Это играет на руку «Манчестер Юнайтед», который хочет решить одну из самых проблематичных позиций своего состава – левого защитника. Ценник француз составляет около 50 миллионов евро.

Сейчас мадридский «Реал» зациклен на других игроках и не задумывается о возвращении Тэо Эрнанеса в Мадрид, где он выступал с 2017 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что Куртуа принял решение о своем будущем.

По теме:
Верят в игрока. Звездный нападающий Аль-Насра может вернутся в Европу
Проблемы со ставками. Ювентус может подписать скандального полузащитника
Плохие новости для Лунина. Куртуа выбрал путь продолжения карьеры
Тео Эрнандес Реал Мадрид Манчестер Юнайтед Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Карта без украинского Крыма. УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА
Футбол | 13 декабря 2024, 18:11 15
Карта без украинского Крыма. УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА
Карта без украинского Крыма. УАФ раскритиковала УЕФА и ФИФА

Неприятный инцидент во время жеребьевки

Категоричен. У Динамо возникли серьезные трудности с легионером
Футбол | 13 декабря 2024, 22:55 1
Категоричен. У Динамо возникли серьезные трудности с легионером
Категоричен. У Динамо возникли серьезные трудности с легионером

Витиньо не хочет возвращаться в Украину

«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
Футбол | 13.12.2024, 13:55
«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
«Нелепость». Экс-арбитр ФИФА – о пенальти в ворота Динамо в Лиге Европы
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
Футбол | 13.12.2024, 15:25
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
«Имеем то, что имеем». Ребров оценил жеребьевку отбора в ЧМ-2026
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
Бокс | 13.12.2024, 08:30
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
Усик назвал боксера, который лучше него, братьев Кличко и Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
11.12.2024, 16:06
Бокс
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
11.12.2024, 17:55 3
Футбол
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
Очередной европозор. Динамо разгромно проиграло Реал Сосьедаду
12.12.2024, 23:54 363
Футбол
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
«Проиграл специально». Россияне негодуют из-за матча за шахматную корону
12.12.2024, 18:25 6
Другие виды
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
7-й мировой рекорд и шабаш бесфлажных. Как прошел 2-й день ЧМ по плаванию
11.12.2024, 23:07 9
Водные виды
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
Первый в истории. Украинец «отметился» в Лиге чемпионов
11.12.2024, 22:49 4
Футбол
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
Ибрагимович назвал футболиста, которого больше всего ненавидел за карьеру
12.12.2024, 03:08
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем