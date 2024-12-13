На руку Ман Юнайтед. Реал выпал из гонки за звездного защитника

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес не станет игроком мадридского «Реала», сообщает Fichajes.

Это играет на руку «Манчестер Юнайтед», который хочет решить одну из самых проблематичных позиций своего состава – левого защитника. Ценник француз составляет около 50 миллионов евро.

Сейчас мадридский «Реал» зациклен на других игроках и не задумывается о возвращении Тэо Эрнанеса в Мадрид, где он выступал с 2017 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что Куртуа принял решение о своем будущем.