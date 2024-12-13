Плохие новости для Лунина. Куртуа выбрал путь продолжения карьеры

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа продлит контракт со «сливочными», соообщил Фабрицио Романо в эфире своего Ютуб-канала.

32-летний вратарь хочет остаться в Мадриде. Клуб также заинтересован в том, чтобы Тибо оставался в составе. Конкурент Андрея Лунина должен продлить действующее соглашение в следующем году. Клубы Саудовской Аравии уже 2 года следят за футболистом.

В столице Испании Куртуа считают лучшим вратарем в мире.

Ранее сообщалось, что Анчелотти назвал лучшего игрока в мире.