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Испания
13 декабря 2024, 22:39 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:43
704
1

Плохие новости для Лунина. Куртуа выбрал путь продолжения карьеры

Тибо Куртуа остается в Мадриде

13 декабря 2024, 22:39 | Обновлено 13 декабря 2024, 22:43
704
1
Плохие новости для Лунина. Куртуа выбрал путь продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа и Андрей Лунин

Бельгийский голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа продлит контракт со «сливочными», соообщил Фабрицио Романо в эфире своего Ютуб-канала.

32-летний вратарь хочет остаться в Мадриде. Клуб также заинтересован в том, чтобы Тибо оставался в составе. Конкурент Андрея Лунина должен продлить действующее соглашение в следующем году. Клубы Саудовской Аравии уже 2 года следят за футболистом.

В столице Испании Куртуа считают лучшим вратарем в мире.

Ранее сообщалось, что Анчелотти назвал лучшего игрока в мире.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин продление контракта Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Фабрицио Романо
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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