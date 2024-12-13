Испания13 декабря 2024, 20:16 |
814
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«С невероятной скромностью». Анчелотти назвал лучшего игрока в мире
Карло Анчелотти не удивил своим выбором
13 декабря 2024, 20:16 |
814
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Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал лучшего футболиста в мире:
«Для нас Винисиус продолжает быть лучшим игроком в мире».
«Ему всегда свойственна невероятная скромность, что не свойственно игроку его уровня. Но его уровень нас не удивляет».
В текущем сезоне Винисиус провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Анчелотти назвал игрока «Реала», который близок к возвращению после травмы.
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