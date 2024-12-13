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  4. «С невероятной скромностью». Анчелотти назвал лучшего игрока в мире
Испания
13 декабря 2024, 20:16 |
814
0

«С невероятной скромностью». Анчелотти назвал лучшего игрока в мире

Карло Анчелотти не удивил своим выбором

13 декабря 2024, 20:16 |
814
0
«С невероятной скромностью». Анчелотти назвал лучшего игрока в мире
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Винисиус

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал лучшего футболиста в мире:

«Для нас Винисиус продолжает быть лучшим игроком в мире».

«Ему всегда свойственна невероятная скромность, что не свойственно игроку его уровня. Но его уровень нас не удивляет».

В текущем сезоне Винисиус провел 19 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Анчелотти назвал игрока «Реала», который близок к возвращению после травмы.

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Карло Анчелотти Винисиус Жуниор Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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