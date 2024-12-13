Испания13 декабря 2024, 20:02 |
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Анчелотти рассказал, кто из лидеров Реала близок к возвращению
Давид Алаба вернется в ближайшее время
13 декабря 2024, 20:02 |
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Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сказал, что австрийский защитник Давид Алаба скоро наконец-то будет полностью здоров:
«Давид Алаба наконец-то близок к возвращению! Мы рады, мы ждем его».
Австриец сыграл свой крайний матч в футболке «сливочных» еще в прошлом календарном году, а именно 17 декабря 2023 года. В том матче против «Вильяреала» Давид порвал крестообразные связки и выбыл из футбола на год.
Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед».
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