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  4. Анчелотти рассказал, кто из лидеров Реала близок к возвращению
Испания
13 декабря 2024, 20:02 |
323
0

Анчелотти рассказал, кто из лидеров Реала близок к возвращению

Давид Алаба вернется в ближайшее время

13 декабря 2024, 20:02 |
323
0
Анчелотти рассказал, кто из лидеров Реала близок к возвращению
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти и Давид Алаба

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сказал, что австрийский защитник Давид Алаба скоро наконец-то будет полностью здоров:

«Давид Алаба наконец-то близок к возвращению! Мы рады, мы ждем его».

Австриец сыграл свой крайний матч в футболке «сливочных» еще в прошлом календарном году, а именно 17 декабря 2023 года. В том матче против «Вильяреала» Давид порвал крестообразные связки и выбыл из футбола на год.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед».

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Карло Анчелотти Давид Алаба Реал Мадрид травма чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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