Анчелотти рассказал, кто из лидеров Реала близок к возвращению

Итальянский тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти сказал, что австрийский защитник Давид Алаба скоро наконец-то будет полностью здоров:

«Давид Алаба наконец-то близок к возвращению! Мы рады, мы ждем его».

Австриец сыграл свой крайний матч в футболке «сливочных» еще в прошлом календарном году, а именно 17 декабря 2023 года. В том матче против «Вильяреала» Давид порвал крестообразные связки и выбыл из футбола на год.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» интересуется защитником «Манчестер Юнайтед».