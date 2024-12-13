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Англия
13 декабря 2024, 19:44 | Обновлено 13 декабря 2024, 20:33
423
0

Два европейских гранда идут за защитником Манчестер Юнайтед

Лисандро Мартинес может сменить клуб

13 декабря 2024, 19:44 | Обновлено 13 декабря 2024, 20:33
423
0
Два европейских гранда идут за защитником Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Лисандро Мартинес

Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес привлекает внимание «ПСЖ» и «Реал Мадрид», сообщает Caught Office.

26-летний защитник, контракт которого действует до лета 2027 года, может сменить клуб, ибо две вышеупомянутые команды все больше заинтресованы в игроке. В Манчестере хотят продлить соглашение с футболистом.

Сам игрок не особо горит желанием покидать Англию, а его выступления под управлением Аморима удовлетворяет «манкунианцев».

Ранее сообщалось, что лидер «Жироны» может перейти в «Манчестер Юнайтед».

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Лисандро Мартинес Манчестер Юнайтед Реал Мадрид ПСЖ трансферы АПЛ трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Ла Лиги
Данііл Киріяка Источник: Caughtoffside
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