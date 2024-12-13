Два европейских гранда идут за защитником Манчестер Юнайтед
Лисандро Мартинес может сменить клуб
Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес привлекает внимание «ПСЖ» и «Реал Мадрид», сообщает Caught Office.
26-летний защитник, контракт которого действует до лета 2027 года, может сменить клуб, ибо две вышеупомянутые команды все больше заинтресованы в игроке. В Манчестере хотят продлить соглашение с футболистом.
Сам игрок не особо горит желанием покидать Англию, а его выступления под управлением Аморима удовлетворяет «манкунианцев».
Ранее сообщалось, что лидер «Жироны» может перейти в «Манчестер Юнайтед».
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