Два европейских гранда идут за защитником Манчестер Юнайтед

Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес привлекает внимание «ПСЖ» и «Реал Мадрид», сообщает Caught Office.

26-летний защитник, контракт которого действует до лета 2027 года, может сменить клуб, ибо две вышеупомянутые команды все больше заинтресованы в игроке. В Манчестере хотят продлить соглашение с футболистом.

Сам игрок не особо горит желанием покидать Англию, а его выступления под управлением Аморима удовлетворяет «манкунианцев».

Ранее сообщалось, что лидер «Жироны» может перейти в «Манчестер Юнайтед».