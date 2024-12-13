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  4. Переговоры идут. Один из лидеров Жироны может перейти в Манчестер Юнайтед
Англия
13 декабря 2024, 10:54 |
368
1

Переговоры идут. Один из лидеров Жироны может перейти в Манчестер Юнайтед

Мигель Гутьеррес может стать игроком «красных дьяволов»

13 декабря 2024, 10:54 |
368
1
Переговоры идут. Один из лидеров Жироны может перейти в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Гутьеррес

Испанский защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает TEAM Talk.

23-летний игрок может перейти к «манкунианцам» за 35 миллионов евро. Рубен Аморим уже одобрил переход игрока. Английский клуб уже начал переговоры с окружением футболиста, 50 процентов прав на которого принадлежат мадридскому «Реалу».

В Манчестере хотят подписать испанца в январе. Контракт Гутьерреса с «Жироной» действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» определились с ключевыми игроками для перестройки.

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Данііл Киріяка Источник: TeamTalk
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Перець
Савіо теж перейшов Ман сіті і всі ми бачимо що з цього вийшло
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