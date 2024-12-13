Переговоры идут. Один из лидеров Жироны может перейти в Манчестер Юнайтед

Испанский защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает TEAM Talk.

23-летний игрок может перейти к «манкунианцам» за 35 миллионов евро. Рубен Аморим уже одобрил переход игрока. Английский клуб уже начал переговоры с окружением футболиста, 50 процентов прав на которого принадлежат мадридскому «Реалу».

В Манчестере хотят подписать испанца в январе. Контракт Гутьерреса с «Жироной» действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» определились с ключевыми игроками для перестройки.