Переговоры идут. Один из лидеров Жироны может перейти в Манчестер Юнайтед
Мигель Гутьеррес может стать игроком «красных дьяволов»
Испанский защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает TEAM Talk.
23-летний игрок может перейти к «манкунианцам» за 35 миллионов евро. Рубен Аморим уже одобрил переход игрока. Английский клуб уже начал переговоры с окружением футболиста, 50 процентов прав на которого принадлежат мадридскому «Реалу».
В Манчестере хотят подписать испанца в январе. Контракт Гутьерреса с «Жироной» действует до лета 2027 года.
Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» определились с ключевыми игроками для перестройки.
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