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Англия
29 марта 2025, 19:58 | Обновлено 29 марта 2025, 19:59
1579
2

Неожиданный вариант. Ливерпуль получил серьезное предложение по звезде

Дарвин Нуньес привлекает внимание «Ноттингем Форест»

29 марта 2025, 19:58 | Обновлено 29 марта 2025, 19:59
1579
2
Неожиданный вариант. Ливерпуль получил серьезное предложение по звезде
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарвин Нуньес

Уругвайский страйкер «Ливерпуля» Дарвин Нуньес привлекает внимание «Ноттингем Форест», сообщает Fichajes.

По информации источника, «лесники» сделали официальное предложение в размере 60 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Английский клуб намерен закрыть сделку по Дарвину до лета. Но окончательно договоренности еще нет, хотя переговоры идут.

В текущем сезоне Дарвин Нуньес провел 40 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» заменит Салаха чемпионом мира.

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Ноттингем Форест Ливерпуль Дарвин Нуньес трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Ноттінгему звичайно потрібно підсилюватись під наступну ЛЧ. Але думаю Дарвін Нуньєс не найкращий варіант
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+1
DaVinci
Ліверпулю треба сплавляти цього "форварда" і купувати когось нормального 
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0
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