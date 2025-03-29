Неожиданный вариант. Ливерпуль получил серьезное предложение по звезде
Дарвин Нуньес привлекает внимание «Ноттингем Форест»
Уругвайский страйкер «Ливерпуля» Дарвин Нуньес привлекает внимание «Ноттингем Форест», сообщает Fichajes.
По информации источника, «лесники» сделали официальное предложение в размере 60 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Английский клуб намерен закрыть сделку по Дарвину до лета. Но окончательно договоренности еще нет, хотя переговоры идут.
В текущем сезоне Дарвин Нуньес провел 40 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» заменит Салаха чемпионом мира.
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