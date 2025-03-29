Неожиданный вариант. Ливерпуль получил серьезное предложение по звезде

Уругвайский страйкер «Ливерпуля» Дарвин Нуньес привлекает внимание «Ноттингем Форест», сообщает Fichajes.

По информации источника, «лесники» сделали официальное предложение в размере 60 миллионов евро за 25-летнего футболиста. Английский клуб намерен закрыть сделку по Дарвину до лета. Но окончательно договоренности еще нет, хотя переговоры идут.

В текущем сезоне Дарвин Нуньес провел 40 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 7 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» заменит Салаха чемпионом мира.