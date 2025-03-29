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  4. 18-летняя украинская теннисистка провела второй парный финал в 2025 году
ITF
29 марта 2025, 19:56 |
272
0

18-летняя украинская теннисистка провела второй парный финал в 2025 году

Анастасия Фирман не сумела завоевать трофей на турнире ITF W15 в Аламиносе

29 марта 2025, 19:56 |
272
0
18-летняя украинская теннисистка провела второй парный финал в 2025 году
Instagram. Влада Екшибарова и Анастасия Фирман

18-летняя украинская теннисистка Анастасия Фирман дошла до финала парного разряда на грунтовом турнире ITF W15 в Аламиносе, Кипр.

В решающем поединке украинца вместе со своей напарницей Владой Екшибаровой (Узбекистан) в двух сетах проиграла тандему Линда Севчикова (Чехия) / Георгета Симион Оана (Румыния) за 1 час и 40 минут.

ITF W15 Аламинос. Пары. Грунт. Финал

Анастасия Фирман (Украина) / Влада Екшибарова (Узбекистан) – Линда Севчикова (Чехия) / Георгета Симион Оана (Румыния) [1] – 5:7, 3:6

Фирман и Екшибарова провели второй турнир подряд в одном тандеме. На прошлой неделе девушки добрались до полуфинала на этих же кортах.

Для Анастасии это был пятый финальный парный матч на уровне ITF, в котором она боролась за второй трофей.

В 2025 году она уже играла в решающем матче – 15 марта украинка и Челси Фонтенель из Швейцарии уступили паре Стефания Бойка (Румыния) / Мари Меттро (Швейцария) в финале 15-тысячника, который также прошел в Аламиносе.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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