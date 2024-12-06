Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нойер пропустит матч Бундеслиги после провала Кубке. Что известно?
Германия
06 декабря 2024, 17:46 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:47
93
0

Нойер пропустит матч Бундеслиги после провала Кубке. Что известно?

Компани расказал, что Гнабри и Нойер пропустят матч против «Ханденхайма» через травмы

06 декабря 2024, 17:46 | Обновлено 06 декабря 2024, 17:47
93
0
Нойер пропустит матч Бундеслиги после провала Кубке. Что известно?
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани заявил, что несколько игроков пропустят матч 13 тура Бундеслиги, где мюнхенцы сыграют против «Ханденхайма».

«У Мануэля Нойера боль в ребре. Серж Гнабри, похоже, тоже не будет доступен. В воротах завтра будет играть Даниэль Перец», – заявил бельгийский специалист.

Матч «Бавария» – «Ханденхайм» запланирован на субботу, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер впервые в профессиональной карьере получил красную карточку.

По теме:
Универсален. Полузащитник Баварии может перейти в английский гранд
Кейн вернулся к тренировкам, но против Шахтера не сыграет
Одна из главных целей. Звезда Баварии может оказаться в Ливерпуле
Мануэль Нойер Серж Гнабри Даниэль Перец чемпионат Германии по футболу Бундеслига Бавария
Олег Вахоцкий Источник
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Футбол | 05 декабря 2024, 21:35 24
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ
Жеребьевка для Лунина, Трубина и Мудрика. Определены группы клубного ЧМ

В Майами состоялсь жеребьевка Клубного чемпионата мира 2025

«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
Бокс | 06 декабря 2024, 10:15 0
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри
«Он однозначно победит». Перспективный боксер – о реванше Усика и Фьюри

Александр Соломенников верит в своего соотечественника

ВИДЕО. «ФСБ, я приехал» Легенда Динамо записал обращение из Курской области
Футбол | 06.12.2024, 12:38
ВИДЕО. «ФСБ, я приехал» Легенда Динамо записал обращение из Курской области
ВИДЕО. «ФСБ, я приехал» Легенда Динамо записал обращение из Курской области
«Вспомните Кличко». Экс-чемпион назвал победителя Усик – Фьюри 2
Бокс | 06.12.2024, 07:50
«Вспомните Кличко». Экс-чемпион назвал победителя Усик – Фьюри 2
«Вспомните Кличко». Экс-чемпион назвал победителя Усик – Фьюри 2
Тренер Жироны рассказал о ситуации Цыганкова перед Реалом и Ливерпулем
Футбол | 06.12.2024, 16:55
Тренер Жироны рассказал о ситуации Цыганкова перед Реалом и Ливерпулем
Тренер Жироны рассказал о ситуации Цыганкова перед Реалом и Ливерпулем
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
Гутцайт объяснил, почему Ковтун хочет отказаться от украинского гражданства
05.12.2024, 19:13 10
Олимпийские игры
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
Игрок Динамо досрочно покинул клуб из-за войны. Перейдет в MLS
05.12.2024, 21:43 41
Футбол
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
Сдают Грузию. Зеленский ввел санкции против известного экс-игрока Динамо
05.12.2024, 12:54 52
Футбол
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
Рой ДЖОНС: «Знаете, почему я волнуюсь за Усика в реванше против Фьюри?»
06.12.2024, 09:11 5
Бокс
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
Аль-Шейх вернет Кличко на ринг. Это будет реванш с британской звездой
05.12.2024, 07:36 5
Бокс
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
В УАФ оценили два удаления Черноморца в скандальном матче УПЛ
05.12.2024, 16:16 19
Футбол
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
Как выглядит таблица УПЛ после битвы лидеров и уверенной победы Шахтера
05.12.2024, 23:59 3
Футбол
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
Европейский клуб сделал конкретное предложение по игроку сборной Украины
06.12.2024, 09:49 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем