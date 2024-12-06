Нойер пропустит матч Бундеслиги после провала Кубке. Что известно?
Компани расказал, что Гнабри и Нойер пропустят матч против «Ханденхайма» через травмы
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани заявил, что несколько игроков пропустят матч 13 тура Бундеслиги, где мюнхенцы сыграют против «Ханденхайма».
«У Мануэля Нойера боль в ребре. Серж Гнабри, похоже, тоже не будет доступен. В воротах завтра будет играть Даниэль Перец», – заявил бельгийский специалист.
Матч «Бавария» – «Ханденхайм» запланирован на субботу, 7 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Мануэль Нойер впервые в профессиональной карьере получил красную карточку.
Vincent Kompany: "Manuel Neuer has rib pain. And it looks like Serge Gnabry will also not be available" pic.twitter.com/M9SBZLfR20— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 6, 2024
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