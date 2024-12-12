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12 декабря 2024, 02:11 | Обновлено 12 декабря 2024, 02:15
194
0

ФОТО. Джорджина Родригес показала свою самую младшую дочь. Она, как мама

Белла-Эсмеральда – копия мамы

12 декабря 2024, 02:11 | Обновлено 12 декабря 2024, 02:15
194
0
ФОТО. Джорджина Родригес показала свою самую младшую дочь. Она, как мама
Instagram. Джорджина Родригес и Белла-Эсмеральда

Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану РоналдуДжорджина Родригес – опубликовала милые сторис со своей дочерью.

Джорджина поделилась со своей многомиллионной аудиторией снимками самой младшей дочки – Беллы-Эсмеральды.

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Девочке уже 2,5 года и она очень похожа на маму:

«Обед с мамой», – подписала милые фото Джорджина.

Кроме Беллы-Эсмеральды, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду воспитывают ещё четверых детей: Криштиану-младшего, Еву, Матео и Алана-Мартина.

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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