ФОТО. Джорджина Родригес показала свою самую младшую дочь. Она, как мама
Белла-Эсмеральда – копия мамы
Невеста нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – Джорджина Родригес – опубликовала милые сторис со своей дочерью.
Джорджина поделилась со своей многомиллионной аудиторией снимками самой младшей дочки – Беллы-Эсмеральды.
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Девочке уже 2,5 года и она очень похожа на маму:
«Обед с мамой», – подписала милые фото Джорджина.
Кроме Беллы-Эсмеральды, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду воспитывают ещё четверых детей: Криштиану-младшего, Еву, Матео и Алана-Мартина.
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