«Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру

3 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встретились «Бавария» (Мюнхен) и «Байер» (Леверкузен). Гости победили с минимальным счетом 1:0.

В этом поединке вратарь хозяев Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере. Издание Footmercato раскритиковало голкипера из-за его постоянных ошибок, которые влияют на результат команды:

«Грубые ошибки Нойера в этом сезоне повторяются слишком часто. Он несет ответственность за, как минимум, три поражения немецкой команды. Мануэль подвел клуб в поединках Лиги чемпионов против «Барселоны» и «Астон Виллы. Его индивидуальные ошибки влияют на успех «Баварии».

Нойер справедливо считается одним из лучших вратарей в истории, однако в последнее время все чаще выглядит посмешищем на поле. Голкипер пытается доказать, что он сохранил стабильность, но причин для улыбки больше нет. В 38 лет стоит подумать о завершении карьеры. 11 титулов чемпиона Германии, 5 Кубков, 6 Суперкубков и 2 Лиги чемпионов останутся навсегда с ним», – считает издание.

После проигранного матча с «Байером» Нойер извинился перед командой за свою ошибку.