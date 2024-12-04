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  4. «Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру
Германия
04 декабря 2024, 15:59 |
2420
2

«Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру

Мануэль Нойер впервые в карьере получил красную карточку

04 декабря 2024, 15:59 |
2420
2
«Посмешище». Легенду Баварии призывают завершить карьеру
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

3 декабря состоялся матч 1/8 финала Кубка Германии, в котором встретились «Бавария» (Мюнхен) и «Байер» (Леверкузен). Гости победили с минимальным счетом 1:0.

В этом поединке вратарь хозяев Мануэль Нойер получил первую красную карточку в карьере. Издание Footmercato раскритиковало голкипера из-за его постоянных ошибок, которые влияют на результат команды:

«Грубые ошибки Нойера в этом сезоне повторяются слишком часто. Он несет ответственность за, как минимум, три поражения немецкой команды. Мануэль подвел клуб в поединках Лиги чемпионов против «Барселоны» и «Астон Виллы. Его индивидуальные ошибки влияют на успех «Баварии».

Нойер справедливо считается одним из лучших вратарей в истории, однако в последнее время все чаще выглядит посмешищем на поле. Голкипер пытается доказать, что он сохранил стабильность, но причин для улыбки больше нет. В 38 лет стоит подумать о завершении карьеры. 11 титулов чемпиона Германии, 5 Кубков, 6 Суперкубков и 2 Лиги чемпионов останутся навсегда с ним», – считает издание.

После проигранного матча с «Байером» Нойер извинился перед командой за свою ошибку.

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Кубок Германии по футболу Бавария Байер Бавария - Байер Мануэль Нойер
Микола Титюк Источник: Footmercato
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DaVinci
Проблема сучасних футболістів в тому, що вони ніяк не можуть закінчити кар'єру в потрібний момент, щоб залишити по собі найкращі враження. Лише одиниці (як Кроос). Здатні приймати такі рішення 
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vbrjkf
Лунін, твій вихід...
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