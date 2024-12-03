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Германия
03 декабря 2024, 23:15 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:24
471
0

Нойер получил свою первую красную карточку в профессиональной карьере

Произошло это в матче Кубка Германии «Бавария» – «Байер»

03 декабря 2024, 23:15 | Обновлено 03 декабря 2024, 23:24
471
0
Нойер получил свою первую красную карточку в профессиональной карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

3 декабря проходит матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между «Баварией» и «Байером». Встреча проходит на «Альянц Арене». На 17-й минуте матча голкипер «баварцев» Мануэль Нойер получил красную карточку за жестокий фол против Джереми Фримпонга.

Это первое удаление 38-летнего немецкого вратаря за всю свою профессиональную карьеру. За клубную карьеру Мануэль получил 22 желтые карточки во всех турнирах.

Нойера в воротах заменил Даниэль Перец, который, в свою очередь, заменил на поле Лероя Сане.

В этом сезоне Мануэль Нойер сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых пропустил 13 голов и сыграл «на ноль» в 11 матчах.

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Бавария Байер Бавария - Байер Мануэль Нойер Джереми Фримпонг удаление (красная карточка) Кубок Германии по футболу
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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