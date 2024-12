Нойер получил свою первую красную карточку в профессиональной карьере

3 декабря проходит матч 1/8 финала Кубка Германии 2024/25 между «Баварией» и «Байером». Встреча проходит на «Альянц Арене». На 17-й минуте матча голкипер «баварцев» Мануэль Нойер получил красную карточку за жестокий фол против Джереми Фримпонга.

Это первое удаление 38-летнего немецкого вратаря за всю свою профессиональную карьеру. За клубную карьеру Мануэль получил 22 желтые карточки во всех турнирах.

Нойера в воротах заменил Даниэль Перец, который, в свою очередь, заменил на поле Лероя Сане.

В этом сезоне Мануэль Нойер сыграл на клубном уровне 18 матчей, в которых пропустил 13 голов и сыграл «на ноль» в 11 матчах.

🇩🇪😳 At 38 years old, Manuel Neuer gets the FIRST red card of his professional career... pic.twitter.com/ScGp8rjZ8z