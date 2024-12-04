«Я извинился перед командой». Мануэль Нойер – о первом удалении в карьере

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал поединок 1/8 финала Кубка Германии против «Байера», в котором он получил первую красную карточку в карьере на 17-й минуте встречи.

«Красная карточка решила игру. Нам больно и мне жалко. Я извинился перед командой. В этой ситуации я надеялся, что это может быть офсайд. Я больше не могу этого изменить. Это было ошибкой, и я должен принять это. У меня нет выбора. Очевидно, потом было нелегко продолжать играть, но мы очень хорошо поработали как команда. Мы многое вложили и попробовали все. Вы действительно не можете винить нас как команду», – сказал Ноер.

Напомним, что «Бавария» минимально уступила «Байеру» со счетом 0:1 и покинула розыгрыш Кубка.

Также мнением касательно противостояния поделился главный наставник «Баварии» Венсан Компани.