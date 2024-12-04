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Германия
04 декабря 2024, 07:40 | Обновлено 04 декабря 2024, 07:52
1418
0

Тренер Баварии нашел причину поражения Байеру в 1/8 финала Кубка Германии

Венсан Компани подчеркнул, что красная карточка повлияла на игру

04 декабря 2024, 07:40 | Обновлено 04 декабря 2024, 07:52
1418
0
Тренер Баварии нашел причину поражения Байеру в 1/8 финала Кубка Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился мыслями после вылета в 1/8 финала Кубка Германии от «Байера» (0:1).

«Всегда горько, когда ранняя красная карточка сильно влияет на игру. Но я должен сказать, что я много раз играл вдесятером, как футболист, и вы действительно не должны принимать как должное то, как ребята выступили сегодня. Их усилия были впечатляющими в течение большей части игры, и это показывает отличный характер. У нас были шансы забить несколько голов, но, к сожалению, мы ими не воспользовались.

Затем они делают один кросс, и это все, мы пропускаем. Играть вдесятером всегда является особым вызовом. В таких ситуациях болельщики действительно могут стать 12-м игроком, и все мы сегодня это почувствовали: игроки на поле и скамейка запасных. Поддержка фанатов помогла команде.

В нашей игре сегодня была жизнь. Ребята выложились по полной. Тем не менее, нельзя украшать поражение, особенно когда они означают, что вы выбываете из кубка», – сказал Компани.

Стоит отметить, что «Бавария» с 17-й минуты играла в меньшинстве, поскольку основной вратарь Мануэль Нойер получил прямое удаление за фол.

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Венсан Компани Бавария Байер Кубок Германии по футболу Бавария - Байер Мануэль Нойер
Андрій Вітренко Источник: ФК Бавария
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