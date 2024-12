«Я был немного раздражен этим». Ван Дейк – о судье матча против Ман Сити

1 декабря состоялся матч 13-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» (2:0). Звездный капитан «мерсисайдцев» Вирджил ван Дейк высказался об арбитре матча Крисе Каване, который решил начать жеребьевку раньше:

«Меня раздражал тот факт, что он начал жеребьевку, даже не заметив этого. Я, очевидно, был занят нашим маскотом и, очевидно, понадобилось немного времени, но он начал подбрасывать монету довольно быстро. Так что я был немного раздражен этим».

Ван Дейк провел на поле против «Манчестер Сити» весь матч, за которых не отметился результативными действиями.

Ранее ван Дейк высказался о своем контракте.

🗣️ "I was annoyed by the fact that he started the toss without me even acknowledging it"



Liverpool might have come out on top against Manchester City, but Virgil van Dijk wasn't delighted with the refereehttps://t.co/D4De9sfQHQ pic.twitter.com/1nuwIzAad6