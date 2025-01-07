«Что вы там еще не увидели?». Эксперт удивлен решению Динамо по Слюбику

Журналист Виктор Вацко не понимает, почему «Динамо» взяло Богдана Слюбика на просмотр, хотя у игрока «Руха» уже более чем достаточно матчей в чемпионате Украины.

«Слюбик на просмотре в «Динамо» – мне смешно. У человека полсотни матчей в УПЛ. Что вы там не увидели еще, если вы его серьезно изучали и анализировали?».

«Но мне для себя интересно, а точно ли нужен 20-летний Богдан Слюбик в центр обороны, когда у киевлян и так молодые защитники. Мне казалось, что «Динамо» нужен опытный игрок, который бы усилил команду здесь и сейчас», – сказал Вацко.

В нынешнем сезоне УПЛ Слюбик провел 6 матчей.