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Украина. Премьер лига
07 января 2025, 16:52 | Обновлено 07 января 2025, 17:09
740
0

«Что вы там еще не увидели?». Эксперт удивлен решению Динамо по Слюбику

Богдан пока поехал на просмотр

07 января 2025, 16:52 | Обновлено 07 января 2025, 17:09
740
0
«Что вы там еще не увидели?». Эксперт удивлен решению Динамо по Слюбику
ФК Рух. Богдан Слюбик

Журналист Виктор Вацко не понимает, почему «Динамо» взяло Богдана Слюбика на просмотр, хотя у игрока «Руха» уже более чем достаточно матчей в чемпионате Украины.

«Слюбик на просмотре в «Динамо» – мне смешно. У человека полсотни матчей в УПЛ. Что вы там не увидели еще, если вы его серьезно изучали и анализировали?».

«Но мне для себя интересно, а точно ли нужен 20-летний Богдан Слюбик в центр обороны, когда у киевлян и так молодые защитники. Мне казалось, что «Динамо» нужен опытный игрок, который бы усилил команду здесь и сейчас», – сказал Вацко.

В нынешнем сезоне УПЛ Слюбик провел 6 матчей.

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Виктор Вацко Богдан Слюбик Динамо Киев Рух Львов Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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