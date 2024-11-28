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Лига Европы
28 ноября 2024, 23:20 |
451
0

Тоттенхэм – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25

28 ноября 2024, 23:20 |
451
0
Тоттенхэм – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

28 ноября проходит матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Рома.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллективы играют на стадионе в Лондоне, Англия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле с первых минут.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября

Тоттенхэм (Англия) – Рома (Италия) – 2:1

Голы: Сон Хин Мин, 5, Джонсон, 33 – Н'Дика, 20

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Сон Хын Мин, 5 мин.

ГОЛ! 1:1 Н'Дика, 33 мин.

ГОЛ! 2:1 Джонсон, 33 мин.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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