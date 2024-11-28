Тоттенхэм – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы 2024/25
28 ноября проходит матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Рома.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Коллективы играют на стадионе в Лондоне, Англия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле с первых минут.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября
Тоттенхэм (Англия) – Рома (Италия) – 2:1
Голы: Сон Хин Мин, 5, Джонсон, 33 – Н'Дика, 20
(новость обновляется)
ГОЛ! 1:0 Сон Хын Мин, 5 мин.
ГОЛ! 1:1 Н'Дика, 33 мин.
ГОЛ! 2:1 Джонсон, 33 мин.
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