Тоттенхэм – Рома. Видео голов и обзор матча (обновляется)

28 ноября проходит матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Тоттенхэм и Рома.

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Коллективы играют на стадионе в Лондоне, Англия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский форвард римлян Артем Довбик вышел на поле с первых минут.

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Лига Европы 2024/25. 5-й тур, 28 ноября

Тоттенхэм (Англия) – Рома (Италия) – 2:1

Голы: Сон Хин Мин, 5, Джонсон, 33 – Н'Дика, 20

(новость обновляется)

ГОЛ! 1:0 Сон Хын Мин, 5 мин.

ГОЛ! 1:1 Н'Дика, 33 мин.

ГОЛ! 2:1 Джонсон, 33 мин.