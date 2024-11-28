Шовковский пояснил, почему Динамо проиграло очередной матч в Лиге Европы

28 ноября прошел матч 5-го тура Лиги Европы 2024/25 между командами Динамо Киев и Виктория Пльзень.

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Коллективы сыграли на арене Фолькспаркштадион в Гамбурге. Игра завершилась поражением киевлян со счетом 1:2.

После завершения встречи наставник бело-синих Александр Шовковский провел флеш-интервью:

«На таком уровне индивидуальное мастерство имеет большое значение. Я не могу упрекнуть своих игроков в нежелании. Они пытались, но индивидуальное мастерство как в обороне, так и в завершении, играет роль.

Выбор схемы, Рубчинский вместо Кабаева? Кабаева я не мог выпустить, потому что у него были некоторые проблемы и его нужно было поберечь.

Переломный момент? Мы начали игру достаточно уверенно, у нас были неплохие моменты для завершения. Начало второго тайма – почему-то какая-то неуверенность. Гол, который не засчитали, он добавил психологическое влияние на команду. А дальше уже игра шла... Пытались, хотели, были моменты, но индивидуальное мастерство, повторюсь, не на лучшем уровне.

В чем проблема, физическая усталость? Проблем много. Топ-3 проблемы? Мы разберемся.

Выводы и задача – чемпионат? Мы готовимся к каждой игре. К каждой игре мы готовимся так, чтобы победить».

Видеообзор матча Динамо Киев – Виктория Пльзень (1:2)