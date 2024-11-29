Лига Европы29 ноября 2024, 00:15 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:17
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Лацио – Лудогорец – 0:0. Гости выстояли в Риме. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги Европы
29 ноября 2024, 00:15 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:17
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28 ноября в рамках 5-го тура Лиги Европы «Лацио» сыграл с «Лудогорцем».
Игра прошла на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась безголевой ничьей 0:0.
Лига Европы. 5 тур. 28 ноября
«Лацио» – «Лудогорец» – 0:0
Видеообзор матча:
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