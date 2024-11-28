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Лига конференций
Фиорентина
28.11.2024 22:00 – FT 3 : 2
Пафос
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Лига конференций
28 ноября 2024, 23:58 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:08
32
0

Пафосная победа. Фиорентина в голевой перестрелке одолела клуб из Кипра

Фиалки набрали 9 очков из 12 и входят в топ-8 Лиги конференций

28 ноября 2024, 23:58 | Обновлено 29 ноября 2024, 00:08
32
0
Пафосная победа. Фиорентина в голевой перестрелке одолела клуб из Кипра
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 28 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Итальянская Фиорентина в голевой перестрелке переиграла Пафос из Кипра со счетом 3:2

Фиалки набрали 9 очков из 12 и входят в топ-8 Лиги конференций.

Лига конференций. 4-й тур, 28 ноября

22:00. Фиорентина (Италия) – Пафос (Кипр) – 2:3

Голы: Куаме, 38, Гольдар, 53 (автогол), Мартинес Куарта, 73 – Жайру, 68, Жажа, 87

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Лига конференций Фиорентина Пафос
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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