Пафосная победа. Фиорентина в голевой перестрелке одолела клуб из Кипра

Вечером 28 ноября состоялись поединки 4-го тура Лиги конференций.

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Итальянская Фиорентина в голевой перестрелке переиграла Пафос из Кипра со счетом 3:2

Фиалки набрали 9 очков из 12 и входят в топ-8 Лиги конференций.

Лига конференций. 4-й тур, 28 ноября

22:00. Фиорентина (Италия) – Пафос (Кипр) – 2:3

Голы: Куаме, 38, Гольдар, 53 (автогол), Мартинес Куарта, 73 – Жайру, 68, Жажа, 87